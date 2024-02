Galaxy Ring : Samsung dévoile sa vision du futur au MWC 2024

L’édition 2024 du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, en Espagne, marque un tournant pour Samsung avec la présentation tant attendue de la Galaxy Ring.

Contrairement aux précédentes rumeurs suggérant une sortie en juillet avec des fonctionnalités telles que l’ECG, le suivi du flux sanguin et le support des paiements, Samsung a surpris son public en dévoilant ce gadget révolutionnaire bien avant la date prévue.

Au cœur de l’expérience Galaxy au MWC, située dans le Hall 3 de la Fira Barcelona Gran Via, Samsung ne se contente pas de dévoiler la Galaxy Ring. La marque invite également les visiteurs à explorer les capacités de l’intelligence artificielle (IA) Galaxy AI, notamment à travers la série Galaxy S24, soulignant l’impact de ces dispositifs dans la création d’un avenir connecté, intelligent et amélioré.

L’expérience de bien-être connectée par IA avec la Galaxy Ring

Samsung s’engage à repousser les limites de la santé connectée grâce à l’introduction de la Galaxy Ring au sein de son portefeuille de santé connectée. Cet appareil, promettant de simplifier le quotidien grâce à une plateforme de bien-être numérique intégrée, Samsung Health, illustre parfaitement l’engagement de Samsung à fournir des expériences de santé personnalisées et sans effort.

L’innovation ne s’arrête pas là. Samsung prévoit également de lancer des fonctionnalités de santé intelligentes inédites telles que “My Vitality Score”, offrant des insights de santé personnalisés, et “Booster Card”, visant à promouvoir un quotidien plus sain grâce au suivi des objectifs et à la fourniture d’insights actionnables. Ces fonctionnalités seront intégrées à Samsung Health courant 2024, bien que leur disponibilité puisse varier selon les marchés, les opérateurs ou les appareils portables.

L’écosystème SmartThings pour une vie plus saine

Au-delà de la Galaxy Ring, Samsung mettra en avant son écosystème SmartThings, transformant les maisons en havres de bien-être. Avec la possibilité de contrôler les lumières connectées pour optimiser le sommeil ou de définir des alertes pour la prise de médicaments, Samsung envisage un avenir où la technologie sert directement la santé et le bien-être des utilisateurs.

L’ère de l’IA mobile avec le Galaxy S24

Samsung ne néglige pas pour autant la série Galaxy S24 et ses fonctionnalités IA, offrant aux utilisateurs la possibilité de tester des innovations telles que Traduction instantanée pour des traductions en temps réel, Encercler pour chercher avec Google pour des recherches intuitives, Assistant Notes pour l’organisation de textes complexes, et Retouches Génératives pour une liberté créative dans l’édition de photos.

En plus, Samsung propose une zone dédiée à la performance de la caméra de la série Galaxy S24, permettant aux visiteurs de capturer des images dans des conditions de faible luminosité, mettant en avant la technologie Nightography améliorée par l’IA.