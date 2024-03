iOS 18 : fusion d’IA avancée et visionOS pour un iPhone réinventé ?

Apple s’apprête à rehausser l’expérience iPhone avec le lancement d’iOS 18, une mise à jour historique qui intègre des technologies avancées d’intelligence artificielle au cœur de son système d’exploitation.

Ce bond en avant significatif est sur le point de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils, en offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée.

La vidéo ci-dessous de ZONEofTECH nous donne plus de détails sur ce qui nous attend avec iOS 18 :

L’une des caractéristiques marquantes d’iOS 18 sera l’intégration poussée de l’IA générative dans de multiples applications. Que vous composiez un message, écoutiez vos morceaux préférés sur Apple Music ou interagissiez avec Siri, vous remarquerez des interactions plus intelligentes et plus réactives. Cette amélioration est conçue pour rendre votre utilisation quotidienne de l’appareil plus efficace et plus agréable.

Pour les passionnés de photographie ou ceux qui ont besoin de manipuler des images en déplacement, iOS 18 introduira le modèle MGIE. Ce modèle de pointe vous permet de modifier des images en décrivant simplement les changements souhaités en langage naturel. Imaginez que vous disiez à votre téléphone « d’éclaircir le ciel » ou de « supprimer le bombardier de photos », et que vous le voyiez se produire instantanément. Cette fonction représente une avancée significative dans la technologie du traitement de l’image, rendant l’édition sophistiquée accessible à tous.

Pour souligner l’engagement d’Apple en faveur de la transparence et de la collaboration, le modèle MGIE a été rendu open source. Cela permet aux développeurs et aux passionnés d’IA d’explorer, de tester et de contribuer au modèle, favorisant ainsi une communauté d’innovation autour des technologies d’IA d’Apple.

Apple GPT en son coeur

En outre, iOS 18 devrait introduire « Apple GPT », un nouveau développement conçu pour exécuter efficacement des modèles de langage volumineux sur des appareils dotés d’une mémoire limitée. Cela se traduit par des temps de traitement plus rapides et une meilleure confidentialité, car davantage de données peuvent être traitées directement sur votre appareil, ce qui permet de sécuriser vos informations sensibles.

L’augmentation du nombre d’unités de calcul de l’IA, qui devrait être intégrée à la puce A18, renforcera considérablement les capacités de traitement de l’IA sur les appareils iOS. Cette mise à niveau pourrait doubler le nombre de cœurs neuronaux, ce qui permettrait à votre appareil de traiter facilement les tâches d’IA les plus exigeantes.

Un nouveau look avec les éléments Vision OS

Attendez-vous à une refonte visuelle dans iOS 18, avec des rumeurs d’intégration d’éléments de conception de visionOS. Cette mise à jour vise à apporter de la transparence et des menus bord à bord, signalant une évolution du design qui s’aligne parfaitement sur la vision plus large de l’écosystème d’Apple.

Avec l’intégration d’Apple GPT, nom de code Ajax, Siri va devenir plus naturel et personnalisé. Cette amélioration signifie que Siri peut conserver les conversations entre les appareils et se souvenir de vos préférences au fil du temps, de sorte que vos interactions avec l’assistant ressemblent davantage à une conversation avec un ami qui vous connaît bien.

iOS 18 ne se limite pas à l’IA ; il apporte également des améliorations pratiques à l’interface utilisateur et à la convivialité. Inspirées de visionOS, ces mises à jour incluent des raccourcis personnalisables sur l’écran de verrouillage, des bascules du centre de contrôle accessibles directement depuis l’écran d’accueil et des fonctionnalités multitâches innovantes conçues pour rendre votre iPhone plus polyvalent et plus convivial.

iOS 18 représentera une avancée significative dans la fusion de la technologie de l’IA avec les systèmes d’exploitation mobiles. Il ne s’agit pas seulement d’introduire des fonctionnalités d’IA révolutionnaires, mais aussi de redéfinir la conception d’iOS pour la rendre plus cohérente avec la vision d’Apple pour son futur écosystème de produits. Avec iOS 18, votre iPhone deviendra plus intuitif, plus personnalisé et plus efficace, offrant ainsi un véritable aperçu de l’avenir de la technologie mobile. Nous devrions en savoir plus à l’occasion de la Worldwide Developer Conference d’Apple qui se tiendra plus tard dans l’année.