Stable Diffusion 3 : la révolution de la synthèse d’images par IA

Au milieu des vives controverses suscitées par Stability AI, la société a dévoilé la dernière version de son générateur d’images IA. En effet, Stability AI a récemment dévoilé Stable Diffusion 3, une avancée majeure dans le domaine de la synthèse d’images par intelligence artificielle.

Ce modèle de nouvelle génération promet de transformer des descriptions textuelles en images détaillées avec une précision et une qualité accrues. Bien qu’il n’y ait pas eu de démo publique, Stability a lancé une liste d’attente pour ceux désireux d’expérimenter cette innovation.

Stable Diffusion 3 se décline en plusieurs versions, avec une capacité allant de 800 millions à 8 milliards de paramètres, permettant ainsi une exécution sur divers appareils, des smartphones aux serveurs. Cette diversité de modèles vise à adapter la performance en fonction des détails souhaités dans les images générées, tout en tenant compte des contraintes matérielles spécifiques à chaque dispositif.

Some notes:

—This uses a new type of diffusion transformer (similar to Sora) combined with flow matching and other improvements.

—This takes advantage of transformer improvements & can not only scale further but accept multimodal inputs..

—More technical details soon

—Emad (@EMostaque) February 22, 2024