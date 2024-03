OpenAI dynamise le GPT Store avec évaluations d’utilisateurs et profils étoffés

Un peu plus d’un mois après le lancement par OpenAI de son GPT Store, qui a fait couler beaucoup d’encre et qui permet à des utilisateurs tiers de créer et de partager des chatbots personnalisés avec le monde entier, l’entreprise élargit encore la place de marché GPT Store pour y inclure des évaluations d’utilisateurs et des informations sur le profil des constructeurs.

Pourtant, l’idée derrière la boutique — que OpenAI partagerait les revenus avec les créateurs de GPT en fonction de la fréquence d’utilisation de leurs GPT personnalisés — reste insaisissable.

You can now rate GPTs and provide private feedback directly to the builder. pic.twitter.com/0HHTxPNNb4 — OpenAI (@OpenAI) February 22, 2024

OpenAI a annoncé les mises à jour du GPT Store sur le réseau social X (anciennement Twitter), y compris un GIF animé montrant où les utilisateurs de GPT tiers peuvent accéder à la possibilité de les évaluer, en utilisant un menu déroulant sous le nom du GPT dans le coin supérieur gauche et en se déplaçant vers le bas jusqu’à une nouvelle option « Envoyer des commentaires ».

Cette option ouvre une nouvelle fenêtre interactive permettant de laisser une note sous forme d’étoiles (de 1 à 5) et une zone de texte permettant d’envoyer un « e-mail privé facultatif » au créateur du GPT, ainsi qu’une case à cocher permettant de laisser ou non l’adresse électronique de l’évaluateur.

GPTs ‘About’ section can now include: ∙ Builder social profiles

∙ Ratings

∙ Categories

∙ # of conversations

∙ Conversation starters

∙ Other GPTs by the builder pic.twitter.com/fAi3VvyV2x — OpenAI (@OpenAI) February 22, 2024

Profil élargi du créateur de GPT

Par ailleurs, les créateurs de GPT peuvent désormais inclure davantage d’informations dans le profil de leur compte, qui apparaît lorsque les utilisateurs cliquent sur leur nom. Ces informations comprennent la possibilité d’ajouter des liens vers la page ou le profil LinkedIn du constructeur, son compte X, son site Web, son évaluation moyenne globale et le nombre total d’évaluations, ainsi que le nombre total de « conversations » ou de sessions qui ont été lancées à l’aide de ce GPT.

Ces mises à jour font suite à un problème bizarre et quelque peu effrayant de ChatGPT qui a touché de nombreux utilisateurs au début de la semaine, où une mise à jour a fait que le chatbot s’est mis à débiter un charabia incohérent dans ses réponses aux utilisateurs.