Galaxy Z Fold 6 : un nouveau format pour révolutionner le pliable

Selon des informations divulguées par Ice Universe, un expert reconnu dans le domaine des smartphones, le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait inaugurer une ère nouvelle pour les smartphones pliables avec un écran interne au format carré et des bords plus plats, promettant ainsi un appareil au design plus large.

Cette évolution marquerait un net contraste avec le design traditionnel des smartphones pliables de Samsung, notamment le Galaxy Z Fold 5, caractérisé par ses bords arrondis.

Galaxy Z Fold 6 is not as wide as the patent picture, but it is also relatively wide, and the screen R angle is close to the right angle. If you look for a mobile phone for analogy, it is more like the screen R angle of Nubia Z60 Ultra.And the middle frame is similar, which is a… pic.twitter.com/wWKCM0teMb

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 20, 2024