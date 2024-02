Galaxy Z Fold 6 : les rumeurs sur la caméra principale du Galaxy S24 Ultra démenties

Samsung a toujours privilégié ses modèles Galaxy S Ultra en matière de caméras, mais une récente rumeur suggérait que l’entreprise sud-coréenne pourrait doter le Galaxy Z Fold 6 de la caméra principale du Galaxy S24 Ultra. Cette rumeur a été démentie par un site Web néerlandais.

Bien que le Galaxy Z Fold 5 ne soit pas mauvais en photographie, il ne rivalise pas avec les meilleurs photophones de 2024, malgré un prix nettement supérieur. Les premières rumeurs indiquaient que le Galaxy Z Fold 6 conserverait la même configuration de caméra que son prédécesseur : un ensemble de caméras arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un module téléobjectif 3x de 10 mégapixels ; une caméra sous l’écran de 4 mégapixels ; et une caméra de couverture de 10 mégapixels.

Il y a quelques jours, un informateur affirmait que Samsung envisageait d’équiper le Galaxy Z Fold 6 de la caméra de 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra. Il semble maintenant que l’entreprise n’ait aucune intention de le faire.

Selon Galaxy Club, le Galaxy Z Fold 6 conserverait une caméra principale de 50 mégapixels. Les autres capteurs seraient également conservés, y compris la caméra frontale de 10 mégapixels.

Bien que cela puisse être décevant, cela pourrait signifier que le smartphone bénéficierait d’une batterie plus grande, bien que le rapport ne le mentionne pas. Le smartphone est également supposé disposer d’écrans extérieur et intérieur plus grands et pourrait être plus mince et plus large que son prédécesseur.

Une sortie anticipée

Le rapport indique également que Samsung a accéléré le développement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 et on se demande si les smartphones arriveront plus tôt que leurs prédécesseurs. La série Galaxy S24 a également été annoncée plus tôt que prévu, ce qui pourrait avancer la date de sortie des prochains smartphones pliables.

Le rapport affirme également que le Galaxy Z Flip 6 pourrait bénéficier de nouvelles caméras, ce qui correspond aux rapports antérieurs.