Samsung prévoit d’améliorer drastiquement les photos sur le Galaxy Z Fold 6

Le marché des smartphones pliables est en constante évolution, et Samsung, pionnier dans ce domaine, semble prêt à relever les défis posés par la concurrence croissante. Malgré le succès du Galaxy Z Fold 5, reconnu comme l’un des meilleurs smartphones pliables, les critiques concernant la qualité de ses caméras ont terni son image. Vendu à partir de 1 900 euros, le Galaxy Z Fold 5, avec ses cinq caméras, offre une polyvalence inégalée. Pourtant, la qualité d’image ne répond pas toujours aux attentes des utilisateurs, surtout à ce niveau de prix.

La situation pourrait toutefois prendre une tournure différente avec l’arrivée du Galaxy Z Fold 6. De récentes rumeurs laissaient entendre que Samsung pourrait réutiliser les mêmes modules caméra que son prédécesseur, une perspective peu enthousiasmante pour les aficionados de la marque. Cependant, un revirement de situation semble se profiler à l’horizon.

Selon les informations divulguées par @Tech_Reve, Samsung envisagerait d’équiper le Galaxy Z Fold 6 d’un capteur analogue à celui du Galaxy S24 Ultra, potentiellement un capteur principal de 200 mégapixels, abandonnant ainsi le capteur de 50 mégapixels du Fold 5.

Fold6, camera upgrade? There’s talk of equipping the Fold6 with the same camera sensor as the S24 Ultra instead of decreasing the battery capacity. pic.twitter.com/LwkUj1B5Kt — Revegnus (@Tech_Reve) February 15, 2024

Cette décision indiquerait une volonté de Samsung de ne pas compromettre sur la qualité photographique, même face aux contraintes d’espace inhérentes aux appareils pliables.

Corriger un point faible

L’intégration d’un capteur de 200 mégapixels, plus grand et plus performant, dans le design plus fin et les écrans agrandis du Galaxy Z Fold 6, représente un défi technique significatif. Toutefois, elle témoigne de l’ambition de Samsung de dominer le marché des smartphones pliables en offrant des capacités photographiques inégalées.

Cette potentielle mise à niveau pourrait transformer le Galaxy Z Fold 6 en un véritable bijou technologique pour les passionnés de photographie, consolidant la position de Samsung face à une concurrence de plus en plus vive. L’innovation constante, même dans les aspects les plus critiques tels que la qualité de l’appareil photo, est cruciale pour rester à l’avant-garde de l’industrie des smartphones pliables.