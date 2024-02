OnePlus Watch 2 : la nouvelle ère d’innovation et d’élégance prévue pour le MWC 2024

Alors que la série OnePlus 12 a reçu des critiques élogieuses, OnePlus semble avoir une autre surprise en réserve : la très attendue OnePlus Watch 2. OnePlus vient de confirmer le lancement imminent de sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 2, lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, prévu pour le 26 février.

Kinder Liu, COO et Président de OnePlus, a partagé son enthousiasme pour ce nouveau produit :

Après une pause de 3 ans et une période de réflexion suite à la OnePlus Watch 1, la Watch 2 marque notre grand retour avec plus de confiance que jamais. Cette confiance repose sur des avancées significatives dans notre écosystème technologique et nos capacités. La Watch 2 témoigne de notre détermination à évoluer de « Flagship Killer » à « Ecosystem builder ». Elle vous offrira une expérience non seulement améliorée, mais transformée

Sous le slogan « Votre partenaire dans le temps », OnePlus promet une montre qui se distingue non seulement par sa longévité batterie jamais vue auparavant, mais aussi par un design qui allie élégance et robustesse. La montre est conçue pour offrir une fiabilité sans pareil au quotidien et une surveillance de la santé des plus minutieuses.

S’inspirant des courbes distinctives en forme de K de la série OnePlus 12, la OnePlus Watch 2 arbore un cadran rond qui rappelle le design des caméras de la série. Avec un châssis en acier inoxydable et une protection en cristal de saphir pour une finition haut de gamme, la montre sera disponible en couleurs Black Steel et Radiant Steel.

Ce design à bord plat s’inspire visiblement des montres Galaxy, contrairement à la première montre de OnePlus qui arborait un design plus proche de celui de la Pixel Watch, avec un dessus arrondi en forme de galet. Les images évoquent davantage une montre mécanique classique qu’un appareil connecté. Un détail subtil sur le côté révèle la présence de deux boutons.

Wear OS comme expérience logicielle

OnePlus promet une autonomie de batterie de 100 heures en mode Smart, ce qui, selon l’entreprise, établit un nouveau standard dans l’industrie. Des rumeurs précédentes avaient déjà évoqué l’utilisation de Wear OS pour cette smartwatch.

En effet, le point le plus notable concerne l’intégration prévue de Wear OS. C’est une évolution majeure par rapport à la première montre OnePlus qui n’était pas équipée de Wear OS. Reste à savoir si elle fonctionnera sous Wear OS 3 ou Wear OS 4, une information que nous attendons avec impatience.

Ce lancement représente une étape importante pour OnePlus dans son ambition d’étendre son écosystème de produits connectés, soulignant son passage d’un fabricant de smartphones à un créateur d’expériences utilisateur intégrées et diversifiées.