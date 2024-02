Galaxy Ring : une révolution dans le suivi de santé, bientôt dévoilé par Samsung

L’annonce de la série Galaxy S24 le mois dernier par Samsung a été l’occasion de dévoiler pour la première fois la Galaxy Ring. À ce moment-là, l’entreprise s’était contentée de dire que le wearable serait disponible prochainement, sans pour autant préciser de fenêtre de lancement. Il y a quelques semaines, un cadre de Samsung a annoncé que le lancement aurait lieu durant la seconde moitié de cette année.

Aujourd’hui, une fenêtre de lancement plus précise pour la Galaxy Ring a été révélée.

Il semble que la Galaxy Ring pourrait être lancée lors de l’événement Galaxy Unpacked 2024 Part 2 au mois de juillet. Cet événement devrait également être l’occasion de découvrir les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Selon un nouveau rapport d’ETNews, Samsung prévoit de doter la Galaxy Ring de fonctions telles que la mesure du rythme cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, l’ECG et le suivi du sommeil. Le dispositif serait également capable d’effectuer des paiements mobiles via NFC et de contrôler un smartphone appairé. Actuellement en phase de prototype, la production de masse du Galaxy Ring devrait débuter au deuxième trimestre de cette année.

TM Roh, président de Samsung Electronics, a déclaré le mois dernier : « Nous avons décidé de lancer la bague, car nous croyons qu’elle est essentielle pour compléter la santé numérique dans un format pouvant être porté confortablement sur une longue période ». Bien que toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de fitness envisagées pour la Galaxy Ring soient déjà présentes sur la série Galaxy Watch, ce dernier serait plus facile à porter, notamment pendant le sommeil.

À l’heure actuelle, Oura est le leader du marché dans le segment des bagues connectées, et Samsung cherche à se positionner sur ce marché avec la Galaxy Ring. Même Apple travaillerait sur une bague connectée, mais son lancement ne serait prévu que dans plusieurs années.