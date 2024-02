Nothing Phone (2a) : un tournant avec MediaTek pour plus de performance

Nothing Phone (2a) : un tournant avec MediaTek pour plus de performance

Dans le contexte actuel de l’industrie mobile, où l’innovation et la performance des composants sont au cœur des préoccupations des consommateurs et des fabricants, Nothing se démarque une fois de plus. Alors que la date de lancement du 5 mars approche à grands pas, Nothing continue de susciter l’intérêt autour de son prochain smartphone, le Nothing Phone (2a), en révélant progressivement ses spécifications. Dernièrement, la marque a levé le voile sur le processeur qui animera son nouveau bijou technologique.

Dans une récente vidéo publiée sur YouTube, Nothing a confirmé que le Nothing Phone (2a) serait équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro. Ce choix marque une première pour la marque, qui avait jusqu’alors opté pour des chipsets Snapdragon pour ses précédents modèles, le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), équipés respectivement des processeurs Snapdragon 778G+ et Snapdragon 8+ Gen 1.

Raymond Zhu, responsable marketing produit chez Nothing, a souligné dans la vidéo les distinctions entre le Dimensity 7200 Pro et sa version standard. Selon lui, certaines composantes, telles que la puce IC de l’affichage et le modem, offriraient une efficacité accrue d’environ 10 %. Cette optimisation illustre l’engagement de Nothing à fournir des appareils à la fois puissants et économes en énergie. De plus, Nothing a développé des fonctionnalités logicielles spécifiques pour ce chipset, incluant une fonction « Smart Clean ». Cette dernière permet au Nothing Phone (2a) de nettoyer régulièrement les fragments de fichiers désordonnés, optimisant ainsi les vitesses de lecture et d’écriture. Cette fonctionnalité assure que le smartphone conserve sa rapidité initiale, même après plusieurs années d’utilisation.

En termes de performances, le Dimensity 7200 Pro s’aligne sur son homologue standard, promettant une puissance de calcul impressionnante avec son CPU composé de 2 cœurs Cortex-A715 et de 6 cœurs Cortex-A510, ainsi qu’une GPU Mali-G610 MC4.

Ce partenariat stratégique entre Nothing et MediaTek semble positionner le Dimensity 7200 Pro comme un choix judicieux pour les utilisateurs exigeants, offrant jusqu’à 2,8 GHz de fréquence d’horloge.

Pourquoi MediaTek plutôt que Qualcomm ?

La décision de choisir le Dimensity 7200 Pro s’est appuyée sur le désir de Nothing d’offrir la « meilleure performance possible » à ses utilisateurs. Zhu admet que le choix de MediaTek, moins connu par rapport à Qualcomm, a été difficile, mais justifié par la supériorité de performance du processeur MediaTek face aux alternatives Snapdragon envisagées, notamment le Snapdragon 7s Gen 2 et le Snapdragon 782 G.

La vidéo de Nothing a également révélé que le Phone (2a) disposerait de 12 Go de RAM, bien que cette spécification puisse varier selon les variantes du smartphone.

Un design fidèle à l’identité de Nothing

En dehors des informations officielles, des rendus fuités du Nothing Phone (2a) ont récemment émergé, dévoilant un design avec un module caméra circulaire abritant deux objectifs. Heureusement, il semble que le smartphone conserve l’emblématique éclairage Glyph de la marque, renforçant son identité visuelle unique.

Le Nothing Phone (2a) se profile donc comme une proposition attrayante sur le marché des smartphones, combinant des performances améliorées avec un design distinctif. Reste à voir comment ce choix de processeur influencera l’accueil du public et la position de Nothing dans l’écosystème mobile.

Les prix en Europe ont également été évoqués, avec un prix de départ annoncé à environ 349 €.