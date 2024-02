PlayStation 5 Pro en 2024 : Sony prépare le terrain pour GTA 6

Alors que l’on vient d’apprendre que la Nintendo Switch 2 serait repoussée à 2025, il se pourrait heureusement que nous ayons encore du nouveau matériel de jeu avec lequel jouer cette année, car les analystes prédisent que 2024 verra le lancement de la nouvelle PlayStation 5 Pro, attendue pour être rafraîchie.

« Il semble y avoir un large consensus dans l’industrie du jeu sur le fait que Sony prépare effectivement le lancement d’une PS5 Pro au second semestre 2024 », a déclaré Serkan Toto, PDG de Kantan Games, société de conseil en jeux basée à Tokyo, lors d’une interview accordée à CNBC.

« Et Sony voudra s’assurer d’avoir un excellent matériel prêt lorsque GTA VI sortira en 2025, un lancement qui sera un coup de fouet pour l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo ».

Le secteur souffre depuis plus d’un an de licenciements massifs, de retards et de contre-performances, dont certains sont dus aux effets de la pandémie de COVID-19.

Le jeu vidéo a connu un boom pendant les périodes de confinements et les entreprises ont investi massivement, mais elles semblent avoir été prises au dépourvu lorsque la croissance ne s’est pas poursuivie à la réouverture du monde, ce qui a conduit au scénario cauchemardesque de la perte d’emploi de dizaines de milliers de travailleurs de l’industrie du jeu.

Un coup de pouce bienvenu

Avec l’insécurité de la position de Microsoft sur le marché du matériel et le retard de Nintendo, la période des fêtes de fin d’année 2024 pourrait être libre pour Sony, qui a également dû revoir ses attentes en matière de performances ces dernières semaines. Ils auront également constaté que les actions de Nintendo ont été touchées en début de semaine, simplement en raison d’un retard de quelques mois.

Un rafraîchissement du matériel de la PS5 apporterait un coup de pouce bienvenu aux fans de la console de Sony, mais les joueurs plus occasionnels auraient probablement besoin d’en avoir pour leur argent et pas seulement d’une marge bénéficiaire plus élevée afin de satisfaire des actionnaires nerveux.