Galaxy Fit 3 : l’assistant bien-être ultime bientôt lancé ?

Samsung semble avoir du mal à garder secrets les détails concernant le Galaxy Fit 3. L’arrivée prochaine du Galaxy Fit 3 de Samsung suscite déjà l’intérêt, plus de trois ans après le lancement de son prédécesseur, le Galaxy Fit 2. Suite à une erreur de Samsung le mois dernier, les principales caractéristiques et le design du Galaxy Fit 3 avaient fuité.

Aujourd’hui, des informations encore plus détaillées sur les fonctionnalités et spécifications du Galaxy Fit 3 ont été révélées avant son annonce officielle, grâce aux efforts des journalistes de TheTechOutlook qui ont mis la main sur le matériel de formation destiné au personnel.

Le Galaxy Fit 3 arbore un écran AMOLED de 1,6 pouce, avec une résolution de 256 x 402 pixels et une densité de pixels de 302 ppp. L’appareil aurait un poids de 36,8 g et des dimensions de 42,9 x 28,8 x 9,9 mm. Il est construit avec un corps en aluminium et bénéficie d’une protection d’écran en verre courbé 2.5 D. Sa certification IP68 lui assure une résistance à la poussière et à l’eau, en plus d’une durabilité de 50 mètres. Ce tracker d’activité est doté d’un écran tactile complet et d’un bouton latéral.

Contrairement à la Galaxy Watch 4 et aux modèles plus récents de Samsung, il n’utilise pas Wear OS, ce qui signifie qu’il n’est pas compatible avec les applications tierces et les cadrans de montre. Il dispose de 16 Mo de RAM et de 256 Mo de stockage interne. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 13 jours grâce à sa batterie de 208 mAh. Le bracelet, facilement détachable grâce à un mécanisme à un clic, ajoute une touche de commodité.

Le Galaxy Fit 3 est équipé de Samsung Health, offrant 101 modes d’entraînement et la possibilité de suivre automatiquement 6 de ces activités. Il surveille le niveau d’oxygène dans le sang, l’activité quotidienne, l’exercice, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, le stress et les entraînements. Il suit également la durée et la qualité du sommeil, fournissant un score de sommeil. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier des suggestions de coaching de sommeil de Samsung pour améliorer la qualité de leur sommeil et leur bien-être général, aligné sur l’objectif de Samsung d’améliorer la détection de la qualité du sommeil et les suggestions d’amélioration. Toutes ces données sont synchronisées avec l’application Samsung Health sur un smartphone ou une tablette Android associé(e).

Détection de chute

Parmi les autres fonctionnalités du Galaxy Fit 3, on trouve la détection de chute et le SOS d’urgence. En cas de chute pendant un entraînement, le Galaxy Fit 3 peut le détecter et proposer de l’aide pour contacter les contacts d’urgence. Avec la fonction SOS d’urgence, les utilisateurs peuvent appuyer 5 fois sur le bouton latéral et sélectionner la fonction SOS pour contacter les membres de leur famille et leur envoyer leur localisation. Cette fonctionnalité ne fonctionne toutefois que si un téléphone appairé est à portée. Tous les réglages du Galaxy Fit 3 sont synchronisés avec le téléphone appairé pour faciliter la sauvegarde et la restauration. Le Galaxy Fit 3 peut également servir de déclencheur à distance pour la caméra d’un smartphone appairé, contrôler la lecture de musique et aider à retrouver un téléphone égaré. Les modes peuvent également être synchronisés avec le smartphone appairé.

Comparé au Galaxy Fit 2, le nouveau bracelet de Samsung est 46 % plus grand et 10 % plus fin. Il offre un meilleur écran, davantage de suivi d’entraînement, un design plus robuste, la détection de chute, le SOS d’urgence, la fonctionnalité Trouver mon appareil et un coaching de sommeil avancé.

Malgré toutes ces informations que nous avons maintenant sur le Galaxy Fit 3, nous attendons toujours un prix et une date de sortie. L’afflux soudain de fuites suggère qu’une annonce pourrait être proche.