Nintendo Switch 2 : un début 2025 en grande pompe ?

Alors que les rumeurs ne cessent de se multiplier année après année, de nouvelles informations émergent concernant la très attendue Nintendo Switch 2. Selon des sources proches du dossier, la date de sortie initialement prévue pour l’automne 2024 semble désormais repoussée au premier trimestre 2025, juste à temps pour la nouvelle année.

Des informations provenant de Video Games Chronicle (VGC) indiquent que Nintendo aurait communiqué aux éditeurs que sa future console, la supposée Switch 2, serait prête pour le Q1 2025. Ces affirmations sont corroborées par un reportage d’un journaliste brésilien ainsi que par des « chuchotements similaires » recueillis par Eurogamer, plaçant tous la fenêtre de lancement autour du début de 2025.

Ce timing rappelle celui de sa prédécesseure, la Nintendo Switch originale, qui avait fait ses débuts en mars 2017. Selon VGC, deux sources ont confirmé être en train de développer des jeux pour la Switch 2, avec une sortie prévue début 2025. Ce délai supplémentaire serait une aubaine pour les développeurs, leur offrant le temps nécessaire pour peaufiner les titres de lancement, parmi lesquels pourrait figurer Metroid Prime 4.

Annoncé en 2017, le développement de Metroid Prime 4 a été relancé en 2019 et n’a depuis pas bénéficié de mise à jour significative, laissant supposer que Nintendo pourrait le réserver pour sa nouvelle console.

Le défi sera de taille pour la Switch 2, succédant à la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo, qui a surpassé ses concurrents Sony et Microsoft en termes de ventes. La perspective d’une sortie début 2025 soulève de nombreuses questions quant aux innovations que Nintendo prévoit d’introduire pour continuer à dominer le marché du jeu vidéo.

Une grosse attente

La Switch originale a révolutionné le monde du gaming avec sa polyvalence et son approche hybride, permettant à la fois une expérience de jeu portable et de salon. Les attentes sont donc élevées pour sa successeure, qui devra non seulement égaler, mais aussi surpasser les réalisations de son aînée.

Bien que les détails spécifiques sur les caractéristiques et les capacités de la Switch 2 restent enveloppés de mystère, la communauté des gamers est déjà en ébullition, anticipant les prochaines annonces de Nintendo. Avec une sortie prévue pour début 2025, il ne fait aucun doute que les mois à venir seront riches en spéculations et en révélations excitantes.