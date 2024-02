Le Zenfone 11 Ultra prêt à impressionner au MWC 2024

Basé sur les dernières fuites, l’existence du Zenfone 11 Ultra ne fait aucun doute, et le fait que le smartphone ait été repéré sur Geekbench ne constitue pas vraiment une surprise. L’agrégateur de benchmarks révèle certaines des caractéristiques clés du Zenfone 11 Ultra, qui ne sont pas non plus surprenantes, étant donné que le smartphone a récemment fait l’objet d’une fuite exhaustive.

Bien qu’il ne révèle rien de nouveau, la liste Geekbench (via Nashville Chatter) est importante car elle confirme certaines spécifications du smartphone. Dans ce cas, il s’agit de la quantité de mémoire et du chipset que le Zenfone 11 Ultra de Asus utilise.

Selon la liste, le Zenfone 11 Ultra sera alimenté par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. De plus, le téléphone embarquera 16 Go de RAM, bien qu’il soit possible que différentes versions soient disponibles au lancement.

Toutes ces caractéristiques sont assez standards pour les smartphones haut de gamme actuels, ce qui rendra difficile pour Asus de faire ressortir son Zenfone 11 Ultra. Le reste des spécifications du smartphone comprend un ensemble de trois caméras comprenant un capteur principal de 50 mégapixels (capteur Sony IMX890), une ultra-large de 13 mégapixels, et une téléobjectif de 32 mégapixels.

Basé sur la précédente fuite, le fleuron d’Asus sera alimenté par une massive batterie de 5 500 mAh avec une charge filaire HyperCharge de 65 W et une charge sans fil de 15W. De plus, le smartphone est censé se vanter d’un affichage AMOLED full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Asus n’a pas encore confirmé d’événements de lancement, mais le Zenfone 11 Ultra pourrait être introduit au MWC 2024 plus tard ce mois-ci (ou à cette période).