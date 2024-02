L’aube d’une nouvelle ère : l’écran transparent de Lenovo dévoilé

Lenovo s’apprête à impressionner au Mobile World Congress 2024 ! Les technologies d’écran OLED transparentes fascinent l’industrie depuis plus d’une décennie, et il semble que 2024 pourrait marquer leur percée dans le grand public. À l’occasion du CES de cette année, LG a suscité un vif intérêt avec son téléviseur à écran transparent. Désormais, Lenovo semble prêt à dévoiler un ordinateur portable doté d’un écran OLED transparent lors du prochain MWC.

Selon des images révélées par Windows Report et Evan Blass, Lenovo travaillerait sur un ordinateur portable concept avec un écran transparent. Bien que décrit comme un concept à ce stade, Lenovo est connu pour ses innovations audacieuses, comme l’intégration d’écrans E Ink ou de seconds écrans sur ses appareils. La société prévoit également de lancer un hybride 2-en-1 fonctionnant sous Windows ou Android plus tard cette année, laissant présager que ce concept pourrait bien se concrétiser.

Néanmoins, certains projets de recherche de Lenovo ne dépassent jamais le stade du concept ou du prototype. Plus d’informations sur cet ordinateur portable concept devraient être dévoilées lors du Mobile World Congress, où Lenovo promet de présenter une innovation révolutionnaire dans le domaine des ordinateurs portables.

D’après les images fuitées, l’ordinateur portable présenterait non seulement un écran transparent, mais également des bordures transparentes, offrant un design quasi sans bordures sur les côtés et en haut, à l’exception d’une large bande noire en bas. L’écran devient presque entièrement transparent en l’absence d’affichage graphique, mais peut afficher du texte, des graphiques, des vidéos, des jeux et d’autres contenus lorsque sollicité.

Cependant, cette technologie présente des défis, notamment la difficulté de se concentrer sur le contenu affiché en raison de la transparence. LG a contourné ce problème pour sa télévision avec un panneau noir rétractable. Il n’est pas encore clair si Lenovo proposera une solution analogue.

Un réel intérêt ?

L’intérêt pratique d’un écran d’ordinateur portable transparent reste incertain, malgré son allure futuriste. Ce concept risque d’être plus coûteux à produire sans offrir d’avantages fonctionnels évidents par rapport aux écrans traditionnels.

Lenovo enrichit l’esthétique futuriste de son concept par une zone de saisie inhabituelle, semblant intégrer un clavier tactile capacitif sans pièces mobiles. Les images montrent également un stylet, laissant supposer la possibilité d’écrire ou de dessiner sur l’appareil, bien que l’utilisation précise du stylet sur l’écran transparent ou la zone de saisie reste à préciser.

Cette initiative de Lenovo pourrait redéfinir notre utilisation et perception des laptops, offrant une vision fascinante de l’avenir de la technologie informatique.