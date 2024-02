L’essor de l’App Store Vision Pro : 1 000 applications et plus à découvrir

Le casque Vision Pro d’Apple, bien que révolutionnaire, se heurte à un problème notable : le nombre limité d’applications spécifiquement conçues pour sa plateforme. Certes, il est possible de charger la plupart des applications iPad sur le casque de réalité mixte, mais ce sont les applications développées sur mesure qui exploitent pleinement les capacités du Vision Pro.

Cependant, la bonne nouvelle est que l’App Store du Vision Pro compte désormais 1 000 applications visionOS, prêtes à être téléchargées par les propriétaires de ce « ordinateur spacial », dont la commercialisation a débuté le 2 février à un prix de 3 499 dollars outre-Atlantique.

Greg Joswiak, le vice-président senior du marketing chez Apple, a révélé le chiffre de 1 000 applications dans un message sur les réseaux sociaux ce mardi. Ce nombre représente une augmentation de 400 applications depuis le lancement du Vision Pro.

A huge thank you to our developers! Their hard work has already resulted in over 1,000 incredible spatial apps designed specifically for Vision Pro, along with over 1.5 million compatible apps. We’re thrilled to see how they’ll continue to push the boundaries for what’s possible.

— Greg Joswiak (@gregjoz) February 13, 2024