NVIDIA réinvente le graphisme professionnel avec la GPU RTX 2000 Ada

NVIDIA vient de dévoiler une nouvelle carte graphique révolutionnaire pour les professionnels de divers secteurs : la RTX 2000 de la génération Ada.

Cette carte ne se contente pas d’améliorer les performances ; elle marque un véritable bond en avant, offrant jusqu’à 50 % de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, la RTX A2000 12 Go. Conçue pour s’intégrer dans des stations de travail compactes, la RTX 2000 Ada embarque 16 Go de mémoire, ce qui lui permet de gérer aisément des tâches complexes et de manipuler des contenus en haute résolution. Grâce à l’architecture NVIDIA Ada Lovelace, la carte intègre les dernières technologies, telles que :

Des cœurs RT de troisième génération, offrant une vitesse de ray tracing jusqu’à 1,7x supérieure pour un rendu photoréaliste de haute fidélité.

Des cœurs Tensor de quatrième génération, permettant un débit IA jusqu’à 1,8x supérieur à la précédente génération, avec une précision structurée et une précision FP8 pour une performance d’inférence accrue.

Des cœurs CUDA, proposant jusqu’à 1,5x le débit FP32 de la précédente génération pour des améliorations significatives dans les charges de travail graphiques et de calcul.

Une efficacité énergétique améliorée, avec un gain de performance jusqu’à 2x supérieur pour les graphiques professionnels, le rendu, l’IA et les charges de travail de calcul, le tout dans une enveloppe de 70 W comme la génération précédente.

Des workflows immersifs améliorés, avec des performances jusqu’à 3x supérieures pour les workflows en réalité virtuelle par rapport à la précédente génération.

16 Go de mémoire GPU, offrant un espace de travail étendu pour gérer des projets plus importants, ainsi que le support de la mémoire avec code de correction d’erreur pour une précision et une fiabilité accrues dans les applications critiques.

DLSS 3 : une avancée majeure dans les graphiques alimentés par IA, améliorant significativement la performance en générant des images supplémentaires de haute qualité.

Encodeur AV1 : la 8e génération de l’encodeur NVIDIA, ou NVENC, avec support AV1, est 40 % plus efficace que le H.264, ouvrant de nouvelles possibilités pour les diffuseurs, les streamers et les appels vidéo.

Les professionnels de tous horizons, y compris les architectes, ingénieurs et créateurs de contenu, bénéficieront des capacités améliorées de la RTX 2000 Ada. Pour ceux dans le domaine de l’architecture et de la planification urbaine, le GPU accélère la visualisation et l’analyse structurelle. Les designers de produits et les ingénieurs pourront itérer plus rapidement sur les conceptions, tandis que les créateurs de contenu profiteront d’expériences d’édition fluides, même avec des vidéos et images en haute résolution. Le GPU prend également en charge le traitement des données en temps réel, essentiel pour les industries s’appuyant sur l’intelligence artificielle, comme les dispositifs médicaux, la fabrication et la vente au détail.

Parfait pour la réalité virtuelle

La RTX 2000 Ada se distingue dans le domaine de la réalité virtuelle par son robuste support aux graphiques immersifs, utilisant les technologies DLSS et de ray tracing de NVIDIA pour créer des images incroyablement réalistes.

Les premiers retours des adopteurs de la RTX 2000 Ada sont extrêmement positifs. Des entreprises comme Dassault Systèmes, Rob Wolkers Design and Engineering, et WSP ont déjà bénéficié de l’exceptionnelle performance, polyvalence et grande capacité mémoire du GPU. NVIDIA assure le support nécessaire aux utilisateurs de la RTX 2000 Ada avec le dernier pilote RTX Entreprise, introduisant de nouvelles fonctionnalités telles que Video TrueHDR et Video Super Resolution, améliorant l’expérience utilisateur globale. La GPU est disponible mondialement via des partenaires de distribution et sera incluse dans les systèmes de grands fabricants tels que Dell Technologies, HP et Lenovo à partir d’avril.