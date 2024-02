Otter.ai révolutionne les réunions avec Meeting GenAI

Une start-up basée à San Francisco, Otter.ai, élargit aujourd’hui sa plateforme éponyme avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités nommées « Meeting GenAI ».

Ces ajouts visent à améliorer l’intelligence des réunions grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour la transcription vocale. Ces services, qui s’intègrent à des plateformes de réunion populaires telles que Zoom, ont d’abord vu le jour en juin 2023 avec les capacités de chatbot d’Otter, permettant de poser des questions sur des réunions spécifiques et d’obtenir des résumés.

Les nouveautés de « Meeting GenAI » permettent aux organisations de tirer profit de l’assistant IA d’Otter non seulement dans une réunion unique, mais aussi à travers toutes les transcriptions de réunions disponibles sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des résumés de plusieurs réunions, connaître les points clés et les étapes suivantes. La fonctionnalité de chatbot est désormais également intégrée à l’option canal d’Otter, permettant à plusieurs utilisateurs d’une même organisation de dialoguer avec l’IA d’Otter dans le cadre d’une conversation de groupe.

Sam Liang, co-fondateur et PDG d’Otter AI, explique que le nouveau chatbot peut interroger l’ensemble de la base de données des réunions pour répondre à des questions ambiguës en identifiant les réunions pertinentes. Cette mise à jour rend le chatbot plus collaboratif, permettant à plusieurs utilisateurs de participer à une conversation de groupe avec l’IA. Dans un canal Otter, un groupe de personnes peut ainsi interagir entre elles et avec Otter AI, qui devient un participant à part entière de la conversation.

Liang voit cette capacité de collaboration via Otter comme complémentaire à l’utilisation d’autres outils de collaboration, tels que Slack, en se concentrant sur la voix et le stockage de transcriptions de réunions recherchables.

Un futur proactif ?

Otter continue de perfectionner ses capacités IA, notamment en améliorant la qualité de résumé basée sur les retours des utilisateurs. Otter développe ses propres modèles et affine également les modèles existants pour réduire le risque « d’hallucinations » IA, en s’assurant que les noms, entreprises ou terminologies mentionnés par l’IA correspondent au contenu original.

Liang anticipe un futur où Otter AI pourrait intervenir proactivement lors des réunions, agissant comme un participant supplémentaire capable de répondre à des requêtes vocales ou d’offrir des informations de manière proactive au moment approprié, faisant ainsi d’Otter un membre d’équipe participant activement aux discussions.

Toutes ces fonctionnalités IA seront disponibles pour tous les utilisateurs d’Otter, y compris ceux du plan Basic gratuit.