ChatGPT révolutionne avec la mémoire persistante : une nouvelle ère pour les chatbots

OpenAI a récemment annoncé une mise à jour significative de son application de chatbot basée sur le Web, ChatGPT : la mémoire persistante. Cette fonctionnalité, qui sera déployée progressivement pour certains utilisateurs de la version gratuite et des abonnés payants de ChatGPT Plus à 20 dollars par mois, permettra à ChatGPT de se souvenir des informations fournies par les utilisateurs, qu’il pourra rappeler plus tard, même lors de sessions de chat nouvelles et non liées.

We’re testing ChatGPT’s ability to remember things you discuss to make future chats more helpful. This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it’s easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs — OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024

Contrairement à son fonctionnement jusqu’à présent, où ChatGPT ne se souvenait des informations que pour une session de chat unique, la nouvelle fonctionnalité de mémoire lui permettra de sauver du temps aux utilisateurs en évitant de devoir répéter des informations d’une session à l’autre.

Initialement, cette mise à jour sera disponible uniquement pour un groupe sélectionné d’utilisateurs gratuits et Plus, afin d’évaluer son impact. Les abonnés aux plans Teams et Enterprise auront accès à cette capacité à une date ultérieure.

Cette initiative intervient alors que la concurrence dans le domaine des chatbots devient de plus en plus intense, notamment avec les efforts récents de Google pour promouvoir son chatbot avec un rebranding majeur et l’inclusion de son modèle le plus avancé, Gemini Advanced, sous un nouveau plan payant.

Avec la mémoire améliorée, ChatGPT commencera à accumuler des détails au fur et à mesure des échanges avec les utilisateurs. Si l’utilisateur souhaite que l’assistant se souvienne de quelque chose de spécifique, il peut le lui demander explicitement. Toutes les informations mémorisées sont stockées sur les comptes des utilisateurs pour améliorer les futures conversations.

Une fonctionnalité très utile

Cette fonctionnalité peut être utile dans divers cas d’utilisation professionnels et personnels, comme demander à ChatGPT de se souvenir de préférences spécifiques sans devoir les répéter. OpenAI précise que les souvenirs collectés peuvent être utilisés pour entraîner ses modèles, sauf si l’utilisateur opte pour une conversation temporaire, qui n’apparaît pas dans l’historique, elle n’utilise ni ne crée de mémoire, et ne sera pas utilisée pour l’entraînement des modèles.

La mémoire sera activée par défaut, mais les utilisateurs pourront la désactiver ou gérer les souvenirs spécifiques à supprimer de leur compte. OpenAI prend des mesures pour évaluer et atténuer les biais et éviter de se souvenir de manière proactive d’informations sensibles, à moins qu’on ne lui demande explicitement.

Cet enrichissement de ChatGPT avec des fonctions de mémoire améliorera sans doute l’utilité de l’assistant pour les projets professionnels et personnels des utilisateurs, tout en prenant une approche impartiale sur ce qui devrait être mémorisé ou non.