Xiaomi 14 Ultra : révolution photographique avec triple caméra de 50 mégapixels

Le Xiaomi 14 Ultra se dévoile un peu plus, après les premières images rendues publiques plus tôt cette semaine, mettant en avant ses trois caméras arrière de 50 mégapixels.

Les nouvelles informations fournissent des détails précis sur les spécifications des caméras, révélant une ouverture fixe pour les trois capteurs : f/1.6 pour la caméra principale, f/1.8 pour l’ultra-grand-angle, et f/3.0 pour la caméra périscope, toutes équipées de capteurs de 50 mégapixels.

Bien que les détails exacts des capteurs restent inconnus, des rumeurs antérieures suggéraient l’utilisation d’un capteur Sony Lytia LYT-900 pour la caméra principale et de capteurs Sony IMX858 pour les trois autres.

Le poids du smartphone serait de 220 grammes, légèrement moins que les 227 grammes du Xiaomi 13 Ultra, malgré une batterie plus grande de 5 300 mAh. Le Xiaomi 14 Ultra affiche également une épaisseur de 9,2 mm (hors protubérance de la caméra), contre 9,06 mm pour son prédécesseur.

Les autres caractéristiques semblent analogues, incluant la certification IP68 pour l’étanchéité et la résistance à la poussière, un écran OLED LTPO 2K de 6,73 pouces avec une luminosité maximale de 3000 nits, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, la protection en verre céramique de Xiaomi, le SoC Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM, une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 50 W ainsi qu’une charge sans fil inversée.

Un tarif très élevé

Le smartphone devrait proposer un dos en cuir végétalien et un cadre en aluminium, mais des rumeurs mentionnent également une édition limitée avec un cadre en titane, à l’instar du Xiaomi 14 Pro.

Quant au prix, des rumeurs antérieures suggèrent un tarif de 1 499 euros pour la version 16 Go + 512 Go en France, analogue au prix de lancement du Xiaomi 13 Ultra en Europe pour le modèle 12 Go + 512 Go.