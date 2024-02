Lancement européen du vivo X100 Pro : entre performance et prix premium

Après plusieurs mois d’attente depuis son lancement en Chine et en Inde, le vivo X100 Pro, fleuron de la marque vivo, s’apprête finalement à faire son entrée sur le marché européen.

Selon des informations récentes, ce lancement très attendu est prévu pour le 15 février, marquant l’arrivée du smartphone le plus puissant de vivo à ce jour dans plusieurs pays européens.

Cependant, l’excitation est tempérée par le positionnement tarifaire du vivo X100 Pro en Europe. En effet, il apparaît que le prix européen du flagship dépasse nettement celui pratiqué en Chine et en Inde, faisant de l’Europe le marché le plus cher pour ce modèle. D’après les informations de GSMArena, le smartphone sera vendu au prix de 1 199 euros pour la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, alors qu’il est proposé à environ 715 euros en Chine et 990 euros en Inde.

Les revendeurs européens majeurs ont confirmé la disponibilité du vivo X100 Pro, révélant une stratégie de prix qui soulève des questions quant à l’objectif de vivo concernant ses ventes sur le marché européen. Malgré cela, le X100 Pro se présente comme un smartphone haut de gamme avec des spécifications impressionnantes.

Doté d’un écran AMOLED FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce modèle est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9300 et bénéficie d’une batterie conséquente de 5 400 mAh supportant la charge rapide de 100 W. Sa configuration de caméra triple, comprenant trois objectifs de 50 mégapixels (principal, periscope et ultra-large), co-développée avec Zeiss, promet des performances photographiques de haut niveau.

Il arrive à un prix très élevé en Europe

Il reste à voir si vivo proposera également en Europe les autres variantes du X100 Pro, telles que les modèles 12/256 Go, 16/256 Go et 16 Go/1 To, ce qui pourrait offrir des options plus abordables aux consommateurs européens.

Ce lancement représente une étape significative pour vivo dans sa stratégie d’expansion globale, malgré les défis posés par les différences de prix. Les consommateurs européens, désireux d’adopter les dernières innovations technologiques, seront-ils prêts à investir dans ce nouveau fleuron, malgré son prix élevé ? Seul l’avenir nous le dira.