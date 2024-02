Exprimez-vous plus rapidement sur Google Messages avec le double-tap

La messagerie est le moyen de communication privilégié depuis un certain temps (en particulier chez les jeunes), et les applications de messagerie s’efforcent constamment de la rendre plus rapide et plus facile. Google Messages s’inscrit dans cette tendance en testant une nouvelle fonctionnalité déjà connue sur Instagram, Messenger et bien d’autres.

Google Messages pourrait bientôt offrir une nouvelle manière de réagir aux discussions, analogue à la fonction « J’aime » sur Instagram. Selon 9to5Google, les utilisateurs pourraient bientôt réagir aux messages en double-cliquant dessus, au lieu de maintenir une pression longue pour afficher les réactions par emojis disponibles.

Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans la version bêta de l’application, et par conséquent, elle n’a pas encore été déployée dans la version stable.

Actuellement, lorsque vous maintenez un message appuyé dans l’application, vous obtenez non seulement une liste de réactions par emojis, mais aussi d’autres options telles que copier, étoiler, supprimer, etc. L’introduction de la réaction par double-clic simplifierait la distinction entre ces deux ensembles de choix.

Il est possible que Google puisse également associer l’action de double-clic à une réaction simple, comme un « cœur », mais les détails précis sur le fonctionnement de cette fonctionnalité ne sont pas encore clairs d’après le code. Cela pourrait être une évolution bienvenue pour l’expérience utilisateur dans Google Messages​​​​​​.

Une aubaine pour les utilisateurs

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs de smartphones Android, toute fonctionnalité qui améliore la communication dans Google Messages sera probablement bien accueillie. Des rapports récents suggèrent également que Google travaille à l’ajout de la prise en charge des légendes pour les médias dans RCS sur Google Messages, ainsi qu’à l’introduction potentielle de la prise en charge RCS multi-SIM.

RCS (Rich Communication Services) est une sorte de mise à jour de la messagerie SMS, offrant des fonctionnalités telles que le partage de médias en haute résolution, des indicateurs de frappe et des accusés de réception. Il est pris en charge par les principaux opérateurs et, bien qu’il ne soit pas encore universellement disponible, RCS devrait se développer et devenir la norme en matière de messagerie mobile, voire combler le fossé entre les différentes plateformes.