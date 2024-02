OPPO déploie ColorOS basé sur Android 14 : une révolution utilisateur

La personnalisation du système d’exploitation Android par les fabricants de smartphones est une tendance qui s’affirme, offrant aux utilisateurs une expérience unique en termes de design et de fonctionnalités.

OPPO, l’un des géants de la technologie mobile basé en Chine, ne déroge pas à la règle avec son interface ColorOS. Récemment, OPPO a entamé le déploiement mondial de sa dernière mise à jour ColorOS, basée sur Android 14, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur sur une gamme étendue de ses smartphones.

La mise à jour introduit une série d’améliorations significatives destinées à optimiser l’utilisation quotidienne des smartphones OPPO. Parmi les nouveautés, la prise en charge de fenêtres flottantes pour un multitâche amélioré se démarque, permettant aux utilisateurs de gérer plus aisément plusieurs applications simultanément. Une fonctionnalité innovante permet également de changer de chanson ou de gérer les notifications en secouant simplement le téléphone, ajoutant une touche de commodité et d’interaction physique.

OPPO a également repensé certains aspects de l’interface utilisateur pour offrir une expérience plus fluide et personnalisée. Les transitions d’affichage sont plus douces, les fonctionnalités de l’écran de verrouillage plus riches, et les effets de vibration ont été améliorés pour une meilleure rétroaction tactile. La personnalisation s’étend jusqu’à la barre de statut, où les utilisateurs peuvent désormais ajuster le style de police pour qu’il s’accorde mieux à leur goût personnel.

L’une des mises à jour les plus pratiques concerne l’ajustement des taux de rafraîchissement de l’écran pour des applications spécifiques, optimisant ainsi la consommation d’énergie et l’expérience visuelle. De plus, la gestion des couleurs a été améliorée pour offrir des visuels plus éclatants et précis. La galerie photo bénéficie également d’une attention particulière, avec de nouvelles fonctionnalités d’édition permettant de facilement restaurer les images à leur état original.

Disponibilité de la mise à jour

La liste des smartphones OPPO éligibles à cette mise à jour est conséquente, incluant des séries phares comme les OPPO Find N3 et les modèles de la série « X », ainsi que les Reno10, Reno8, Reno7, et d’autres modèles comme les OPPO F23 5G, F21 Pro, et K10 5 G.

Les smartphones de la série A de OPPO figurent également sur cette liste. Il est important de noter que le déploiement de la mise à jour se fait de manière progressive, ce qui signifie que tous les utilisateurs ne la recevront pas simultanément.

Au-delà de ColorOS

Au-delà des améliorations techniques, ColorOS se distingue par son esthétique unique, offrant une interface utilisateur dynamique et colorée, marque de fabrique des smartphones OPPO. La récente résolution d’un litige de brevet de longue date avec Nokia marque également un tournant pour OPPO, lui ouvrant la voie pour le lancement mondial de ses nouveaux modèles, y compris le très attendu Find X7 Ultra.

Cette mise à jour de ColorOS basée sur Android 14 illustre l’engagement de OPPO à fournir une expérience utilisateur améliorée et personnalisée, tout en se préparant pour les futures innovations dans l’écosystème Android.