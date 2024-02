Xiaomi 14 Ultra : vers une révolution en titane ?

À l’approche du Mobile World Congress (MWC) 2024, l’industrie des smartphones retient son souffle en anticipation des nouvelles annonces. Parmi les plus attendues, la série Xiaomi 14 se distingue par son ambition et son innovation. En effet, le monde de la téléphonie mobile est sur le point de connaître un nouvel élan avec l’annonce très attendue de la série Xiaomi 14, dont le lancement global est prévu pour le 25 février.

Alors que le suspense demeure quant à la composition exacte de la gamme qui sera présentée — la question se pose notamment de savoir si les trois modèles Xiaomi 14, 14 Pro, et 14 Ultra seront dévoilés ou si le modèle Pro restera une exclusivité pour la Chine —, les détails concernant le Xiaomi 14 Ultra commencent à émerger, attisant la curiosité à l’approche de la date de lancement.

Selon des informations relayées par la source Abhishek Yadav et appuyées par les sources industrielles citées par 91 Mobiles, Xiaomi prévoit de lancer une édition spéciale du Xiaomi 14 Ultra avec un cadre en titane.

Xiaomi 14 Ultra – 6.73″ QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC

– Android 14, HyperOS

– 50MP 1″ (VA) + 50MP (UW) + 50MP 3.2X + 50MP 5X Tele

– 32MP selfie

– 5,300mAh (approx) battery

– 90W wired charging

– Leica optics

– IP68 rating

– inhouse chips Thoughts? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 9, 2024

Cette initiative d’une édition spéciale suggère que les versions standards de ce smartphone conserveront un cadre en aluminium afin de maintenir les prix à un niveau accessible. Le titane, étant plus coûteux que l’aluminium, impliquera un prix plus élevé pour cette variante — par exemple, la version 16 Go + 1 To pourrait être proposée à environ 7 299 yuans (soit à peu près 940 euros).

La série Xiaomi 14 Ultra promet une configuration impressionnante avec des options de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

La nouvelle tendance

L’adoption du titane par Xiaomi, déjà observée avec le Xiaomi 14 Pro, s’inscrit dans une tendance plus large dans l’industrie des smartphones, avec des modèles comme l’iPhone 15 Pro d’Apple et le Galaxy S24 Ultra de Samsung qui arborent également des cadres en titane. En plus d’être plus durable, le titane est plus léger que l’aluminium, offrant ainsi un avantage supplémentaire en termes de maniabilité et de résistance.

Les spécifications du Xiaomi 14 Ultra, récemment divulguées, dessinent le portrait d’un appareil exceptionnel : un écran AMOLED LTPO Quad HD+ de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie substantielle de 5 300 mAh compatible avec la charge filaire de 90W, et un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Côté photographie, le Xiaomi 14 Ultra est doté d’un impressionnant ensemble quad-caméra, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec optique Leica, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3.2x de 50 mégapixels et un téléobjectif 5x de 50 mégapixels.

Le lancement de la Xiaomi Pad 6 S Pro

Parallèlement au lancement global de la série Xiaomi 14, des rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait également introduire la Xiaomi Pad 6 S Pro, dotée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, renforçant ainsi sa position dans le secteur des tablettes haut de gamme.