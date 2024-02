L’Intrigue « Tokay » : un pas de plus vers les Pixel 9 et Pixel Fold 2

L’Intrigue « Tokay » : un pas de plus vers les Pixel 9 et Pixel Fold 2

La période des rumeurs concernant les prochains appareils Google Pixel bat son plein et apporte son lot de spéculations et d’anticipations.

Avec les attentes grandissantes autour des futurs Pixel 9 et Pixel Fold 2, prévus pour cet automne et équipés du dernier chipset Tensor G4, un mystérieux nouveau dispositif a été repéré sur Geekbench, suscitant de vives curiosités.

Baptisé « Tokay », du nom d’un grand gecko originaire d’Asie et de certaines îles du Pacifique, ce dispositif intrigue avec ses 8 Go de RAM et son système d’exploitation Android 14.

Les scores Geekbench 5, bien que peu impressionnants, ont néanmoins révélé une configuration de processeur intéressante avec un CPU octa-core et un cœur principal à 3,10 GHz, suggérant une amélioration significative par rapport au chip Tensor G3 du Pixel 8.

L’usage de noms de code par Google pour ses dispositifs n’est pas nouveau, et avec les Pixel 9 portant des noms tels que « Komodo » pour le modèle standard et « Caiman » pour le modèle Pro, les spéculations vont bon train sur ce que « Tokay » pourrait bien être. Certains y voient une troisième variante du Pixel 9, peut-être une version Pro de taille réduite, tandis que d’autres envisagent le prochain smartphone pliable de Google, le Pixel Fold 2.

De grosses attentes

Le changement de période de lancement, de juin à l’automne, pour coïncider avec celui des Pixel 9, renforce l’hypothèse d’une unification des chipsets entre les modèles classiques et pliables, permettant ainsi de partager les mêmes fonctionnalités. Une évolution notable par rapport au Pixel Fold original, dont les caractéristiques inférieures avaient déçu après la sortie du Pixel 8 et ses fonctionnalités IA exclusives.

Il convient de rappeler que toutes ces informations restent au stade de la spéculation jusqu’à une annonce officielle de Google. Cependant, la communauté technologique reste en émoi, anticipant avec impatience les innovations que Google pourrait nous révéler.

La firme de Mountain View continue de jouer avec le suspense, alimentant les débats et les attentes autour de ses prochains appareils. Dans cette attente, la passion pour la technologie et la curiosité pour les nouveautés restent plus vivaces que jamais.