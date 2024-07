Sonos Arc 2 en approche : Une barre de son révolutionnaire avec technologie Mayht

Suite à une fuite de fin d’année dernière révélant que Sonos développe une nouvelle version de sa barre de son ultra haut de gamme Arc, nom de code « Lasso », alias, Sonos Arc 2, nous avons maintenant une nouvelle fuite grâce à The Verge. Les images dévoilées confirment que la nouvelle barre de son pourrait bien offrir des technologies audio de pointe lorsqu’elle sera lancée.

D’emblée, la Lasso ne semble pas apporter de changements significatifs par rapport à la Arc originale en termes de design ; il s’agit d’un long système sonore en plastique noir avec un unique port HDMI et un port Ethernet pour offrir à cette enceinte compatible Wi-Fi une connexion Internet plus fiable.

Cependant, un détail intéressant est l’ajout d’un bouton avec le logo Bluetooth au-dessus, suggérant que la Lasso prendra en charge la lecture audio Bluetooth — une première pour une barre de son Sonos. De plus, il y a un interrupteur physique pour activer ou désactiver le micro intégré, vous permettant de vous sentir plus en confiance quant à la confidentialité de votre enceinte connectée.

Technologie Mayht pour un son exceptionnel

Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est avec The Verge qui confirme les rumeurs selon lesquelles la Sonos Arc 2 sera la première enceinte Sonos à intégrer la technologie Mayht.

Sonos a acquis le fabricant de haut-parleurs Mayht Holding BV en avril 2022, et nous attendons depuis longtemps que cet achat porte ses fruits. Cette technologie permet aux haut-parleurs plus petits de délivrer la même puissance que des modèles beaucoup plus grands. Mayht avait précédemment expliqué qu’il était possible d’obtenir la puissance d’une Sonos Five dans un appareil de la taille d’une Sonos One.

Cette technologie permet également aux fabricants d’intégrer un caisson de basses dans un haut-parleur beaucoup plus petit. Même sans caisson de basses, une barre de son de taille moyenne pourrait offrir des basses profondes (jusqu’à environ 30 Hz) grâce à cette innovation. Cela signifie que vous pourriez vous contenter d’acheter uniquement la Lasso, sans avoir besoin d’investir dans un caisson de basses Sonos Sub – mais cela reste à confirmer.

Des questions en suspens

Il reste encore beaucoup de points d’interrogation concernant cette éventuelle Sonos Arc 2, en commençons par son nom. Bien qu’il soit probable qu’elle soit lancée sur le marché comme la Arc 2, aujourd’hui rien n’est confirmé sur ce point. Nous ne savons pas non plus combien il coûtera, bien que les rumeurs indiquent un prix autour de 1 200 dollars, soit environ 1 100 euros. Enfin, nous ne savons pas si le lancement aura lieu en 2024 ou s’il faudra attendre encore un peu.