Sam Altman d’OpenAI propose un plan audacieux pour l’avenir des puces d’IA

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, cherche à obtenir un investissement de 7 000 milliards de dollars pour réformer l’industrie mondiale des semi-conducteurs, rapporte le Wall Street Journal.

Les puces à semi-conducteurs sont un facteur extrêmement limitant dans le monde du développement de l’intelligence artificielle (IA) en raison de la puissance de calcul extrêmement élevée nécessaire pour former les modèles d’IA. Avec cet investissement, Altman cherche à annuler un facteur qui limite considérablement le potentiel de croissance d’OpenAI.

Malgré les investissements considérables et l’orientation stratégique du gouvernement américain, l’industrie des semi-conducteurs est complexe. En raison de sa valeur stratégique et de l’importance des puces pour le développement de l’IA, il s’agit d’un secteur très réglementé et les États-Unis exercent des contrôles stricts sur l’exportation des puces. Altman a rencontré la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, pour discuter de son plan ambitieux.

« OpenAI a eu des discussions productives sur l’augmentation de l’infrastructure mondiale et des chaînes d’approvisionnement pour les puces, l’énergie et les datacenters, qui sont essentiels pour l’IA et d’autres industries qui en dépendent », a déclaré un porte-parole de OpenAI au WSJ. « Nous continuerons à tenir le gouvernement américain informé étant donné l’importance des priorités nationales, et nous sommes impatients de partager plus de détails à une date ultérieure ».

Toutefois, la collecte des 5 à 7 billions de dollars nécessaires ne sera pas une mince affaire. Comme le rapporte le WSJ, la taille du marché mondial des puces semi-conductrices était de 527 milliards de dollars l’année dernière et ne devrait pas atteindre 1 000 milliards de dollars avant 2030. L’investissement recherché éclipse même le marché des équipements de fabrication de puces, qui s’élevait à environ 100 milliards de dollars l’année dernière.

Sam Altman recherche un montant supérieur au PIB de la plupart des pays

Arrêtons-nous un instant pour replacer ce chiffre dans son contexte, car 7 000 milliards de dollars représentent une somme extravagante. Le PIB de la France s’élève à 3 000 milliards de dollars, soit moins de la moitié de la somme recherchée par Alman. La valeur combinée de Microsoft et d’Apple, les entreprises les plus valorisées des États-Unis, dépasse à peine les 6 000 milliards de dollars.

L’entrepreneur technologique a rencontré des représentants du gouvernement des Émirats arabes unis et des hommes d’affaires de Taïwan pour tenter de faire avancer ses projets. Malgré l’intérêt du Moyen-Orient, Altman souhaite concentrer ses usines de fabrication de puces aux États-Unis, notamment en raison des investissements considérables de l’administration Biden dans l’industrie des puces.

OpenAI est en partenariat avec Microsoft et bénéficie de son soutien total. Altman a discuté de ses projets avec Satya Nadella, le PDG de Microsoft, et Kevin Scott, son directeur de la technologie, et continue avec leur soutien.

Rien n’a encore été confirmé concernant cet énorme projet, mais Altman continue de rencontrer des personnes influentes pour le faire avancer.