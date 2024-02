Découvrez le Orange Pi Neo : un PC de jeu complet dans vos mains

L’univers du jeu portable est sur le point de devenir encore plus captivant avec l’arrivée du Orange Pi Neo. Dévoilé par l’équipe de Manjaro Linux, ce nouvel appareil n’est pas simplement une console de jeu de plus ; c’est un ordinateur complet qui tient dans la paume de votre main.

Fonctionnant sous Manjaro Linux, un système d’exploitation convivial, il pourrait séduire ceux qui cherchent une alternative aux systèmes Windows qui dominent le marché.

Au cœur du Orange Pi Neo se trouve un puissant processeur AMD Ryzen 7 7840U, couplé à une carte graphique intégrée Radeon 780M. Cette configuration garantit que les jeux ne se contentent pas de fonctionner ; ils prennent vie sur l’écran full HD+ de 7 pouces de l’appareil, lequel bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un mouvement fluide. L’expérience de jeu est encore améliorée par l’inclusion de pavés tactiles et de manettes de jeu de style Steam Deck, offrant une prise en main intuitive et confortable.

Conçu pour gérer sans problème les jeux exigeants et le multitâche, le Orange Pi Neo dispose d’une capacité de mémoire généreuse allant jusqu’à 32 Go de LPDDR5-7500. Il propose également des solutions de stockage modernes avec un slot M. 2 2280 pour SSD PCIe NVMe, ce qui signifie un accès plus rapide à un grand espace de stockage pour les jeux et fichiers. L’appareil est bien équipé pour la connectivité, avec deux ports USB4 Type-C, un lecteur de carte microSD, du Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, permettant une connexion fluide à divers appareils et réseaux.

Les joueurs peuvent profiter d’un temps de jeu prolongé grâce à la batterie de 50 Wh, qui est livrée avec un chargeur de 65 W. Le système de refroidissement actif, comprenant un ventilateur et deux caloducs en cuivre, maintient l’appareil à la bonne température, même lors de sessions de jeu intenses. Les contrôleurs intégrés ne sont pas ordinaires ; ils sont équipés de capteurs Hall, de sticks analogiques rétroéclairés RGB et de capteurs de mouvement, rendant l’expérience de jeu encore plus immersive.

Deux inconnus : le prix et la disponibilité

La polyvalence du Orange Pi Neo est l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, avec son système d’exploitation basé sur Linux Manjaro. Cela pourrait offrir une expérience plus épurée et personnalisable pour ceux qui préfèrent Linux. Cependant, l’appareil devrait également prendre en charge d’autres systèmes d’exploitation, ce qui pourrait attirer un public plus large. L’anticipation autour du Orange Pi Neo grandit, bien que les détails concernant son prix et sa disponibilité restent à annoncer. La communauté des joueurs est impatiente de voir comment cet appareil se comportera dans des scénarios réels.

Il y a également des discussions sur le développement par Manjaro d’un PC de jeu portable plus abordable qui pourrait être équipé d’un processeur ARM Rockchip R3588S, bien que les détails soient encore peu nombreux à ce stade. Cela suggère que Orange Pi cherche à répondre aux différents besoins et budgets des joueurs. Le Orange Pi Neo se profile comme un concurrent sérieux sur le marché du jeu portable.