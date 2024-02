Roblox révolutionne le jeu en ligne avec un traducteur de texte en temps réel

Roblox a créé un impressionnant outil de traduction de texte en temps réel qui pourrait transformer l’expérience de jeu de son public. Le modèle d’IA est si habile que les utilisateurs ne se rendent peut-être même pas compte qu’il traduit le texte d’autres joueurs dans 16 langues, dont l’anglais, le français, le japonais et le vietnamien.

La vaste plateforme communautaire de jeux en ligne, qui compte 70 millions d’utilisateurs quotidiens, vise à améliorer la communication entre les joueurs, afin de rendre l’expérience globale plus confortable, comme l’a déclaré son directeur technique, Dan Sturman.

« Nous savons que l’engagement augmente lorsque les utilisateurs parlent ou interagissent avec d’autres dans leur propre langue », a-t-il déclaré. « Nous avons repris ce concept et supprimé la barrière de la langue grâce à la traduction automatique ».

Imaginez que vous soyez en vacances dans un pays étranger et que vous puissiez converser instantanément avec une autre personne ou un individu partageant les mêmes idées. Fantastique.

Roblox s’est lancé dans l’aventure en construisant un Large Language Model (LLM) basé sur un transformateur et en l’entraînant à partir de données publiques et d’informations internes.

Changer l’expérience de jeu

Le LLM a ensuite été immergé dans une architecture de mélange d’experts (MoE), faisant fonctionner plusieurs applications de traduction sans que l’entreprise n’ait besoin de construire un LLM individuel pour chaque langue.

Le communiqué de blog officiel relatif à la fonction de traduction de texte détaille les exigences : « nous avons besoin d’un modèle contextuel qui reconnaisse le langage spécifique à Roblox, y compris l’argot et les abréviations (comme obby, afk ou lol). En outre, notre modèle doit prendre en charge n’importe quelle combinaison des 16 langues actuellement prises en charge par Roblox ».

Sturman a tenu à souligner que Roblox continuera à surveiller les communications entre les utilisateurs, à la fois pour des raisons de sécurité et pour signaler et résoudre tout problème lié à des traductions incorrectes.

Le modèle introduit par le réseau de jeu se généralisera au fur et à mesure des développements de l’IA, mais ce n’est pas le seul traducteur actuellement utilisé. Meta, propriétaire de Facebook, a lancé son traducteur de la parole au texte et du texte au texte, SeamlessM4T, tandis que YouTube héberge déjà le modèle universel de parole de Google pour fournir des sous-titres dans plus de 100 langues.