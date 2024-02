Secteur des semi-conducteurs : déclin global mais esprit optimiste pour l’IA et le futur

Samsung n’est plus la plus grande entreprise de puces à semi-conducteurs au monde. L’industrie mondiale des semi-conducteurs a connu une baisse de 8,8 % de son chiffre d’affaires en 2023. Cette baisse est principalement attribuée à la réduction des dépenses dans les secteurs de l’entreprise et de la consommation, comme l’indique le Counterpoint.

Malgré les défis, l’IA est devenue un moteur clé du contenu et des revenus dans l’industrie des semi-conducteurs, en particulier au second semestre 2023. NVIDIA et AMD en ont le plus profité, se positionnant pour la croissance des activités liées à l’IA dans les années à venir.

Counterpoint considère que 2023 sera l’année où les entreprises de semi-conducteurs affineront leurs stratégies et géreront les ajustements de stocks en prévision du prochain boom de l’IA.

Seuls 6 des 20 premiers fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Le secteur des mémoires a été confronté à de forts vents contraires, enregistrant une baisse de 43 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel en 2023.

Intel en tête malgré les défis

Intel a retrouvé sa première place dans le classement des revenus des semi-conducteurs en 2023, malgré une baisse de revenus de 16 % en glissement annuel. Cela est dû en grande partie à une baisse à deux chiffres des livraisons en glissement annuel dans les marchés des PC et des serveurs.

Samsung a enregistré une baisse de 38 % en glissement annuel, fortement affectée par le ralentissement du marché des mémoires dans les segments DRAM et NAND, et à l’incapacité de Samsung à trouver des clients pour ses processus avancés de fabrication de puces.

L’IA stimule la croissance de NVIDIA

NVIDIA a occupé le devant de la scène en 2023, affichant une croissance de 86 % en glissement annuel et s’assurant la troisième position en termes de revenus. L’accélération des déploiements de l’IA a joué un rôle crucial, NVIDIA étant leader dans les GPU à usage général utilisés dans l’IA et le calcul à haute performance.

Les 20 premiers fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs ont contribué à 71 % du marché en 2023, contre 76 % en 2022, reflétant une baisse des revenus de 14 % en glissement annuel. Alors que l’industrie termine le cycle de correction des stocks et que la demande des clients reste solide, les contraintes d’approvisionnement deviennent cruciales.

TSMC, le plus grand acteur de la fonderie, maintient un point de vue positif sur l’expansion de la capacité en 2024, indiquant un optimisme quant à la forte demande tout au long de l’année.

S’exprimant sur la dynamique du marché, l’analyste principal William Li a déclaré :