iOS 18 pourrait être la plus grande mise à jour de l’histoire de l’iPhone

La semaine dernière, Apple a publié iOS 17.3 pour les iPhone. La prochaine grande mise à jour pour les iPhone sera iOS 18. Apple pourrait la dévoiler en juin lors de la conférence WWDC et la présenter au public en septembre.

Durant le weekend, Mark Gurman affirme que iOS 18 sera l’une des plus importantes, voire la plus importante mise à jour jamais réalisée pour les iPhone. L’analyste a déclaré qu’il révélerait les fonctionnalités et les changements qui feront de cette mise à jour la plus importante, mais nous connaissons déjà deux fonctionnalités qui pourraient faire d’iOS 18 un événement majeur.

La prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone porte le nom de code Crystal et, bien que l’IA soit au centre des préoccupations, ce ne sera pas tout, car elle devrait « apporter des changements ambitieux dans tous les domaines ».

La première est la prise en charge des services de communication riche (RCS). En novembre 2023, Apple a annoncé qu’elle adopterait RCS pour iOS « plus tard dans l’année », ce qui correspond également à la date d’arrivée prévue d’iOS 18. Il est donc très probable qu’Apple propose RCS aux iPhone avec iOS 18.

RCS est un standard de messagerie, tout comme le sont les SMS et les MMS. Cependant, par rapport à ces standards, RCS apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des accusés de lecture, des indicateurs de frappe, des images et des vidéos de meilleure résolution et des messages audio. Android prend déjà en charge RCS avec Google Messages. Les conversations entre appareils Android utilisant Google Messages disposent donc de ces fonctionnalités. Les iPhone ne prenant pas en charge le RCS, les conversations entre appareils Android et iOS ne bénéficient pas de ces fonctionnalités. Mais cela va bientôt changer.

L’IA fera son apparition dans votre iPhone

Apple a été pris au dépourvu lorsque l’IA générative a pris l’industrie d’assaut et a été considérée comme un manque important au sein de l’entreprise, bien qu’elle ait déclaré publiquement qu’elle travaillait sur cette technologie depuis des années.

La deuxième fonctionnalité pourrait être une version améliorée de Siri avec prise en charge de l’IA générative. En octobre 2023, Mark a déclaré que Siri doté de l’IA générative devrait « améliorer la façon dont Siri et l’application Messages peuvent répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases, reflétant ainsi les récents changements apportés aux services concurrents ». Apple aurait également exploré l’IA générative pour d’autres plateformes, notamment Apple Music, Keynote, Pages et même Xcode.

L’objectif est d’ajouter l’IA à autant de services que possible, en permettant des fonctions telles que la génération automatique de listes de lecture audio. L’entreprise serait également en train d’étudier des moyens d’aider les utilisateurs à écrire dans Pages et à créer automatiquement des diapositives dans Keynote. Nous pouvons également nous attendre à une amélioration des applications de productivité, ainsi qu’à une amélioration de la sécurité et des performances.

À l’instar de ses concurrents, Apple adoptera une approche combinée, dans laquelle une partie des tâches sera traitée sur l’appareil, tandis que les tâches plus complexes seront transférées dans le cloud.

iOS 18 sera annoncé lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple en juin et sortira probablement en septembre.