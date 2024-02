Zenfone 11 Ultra : le flagship d’ASUS dévoilé par des fuites

Dans un contexte où les aficionados de smartphones étaient sur le point de s’alarmer suite aux rumeurs prétendant que le géant taïwanais de l’électronique, ASUS, envisageait d’arrêter la production de ses Zenfone, l’entreprise a rapidement clarifié la situation, annonçant que ces bruits de couloir étaient infondés.

Cette annonce a été suivie de près par la fuite des premières images de ce qui promet d’être le fer de lance de la nouvelle génération de Zenfone, le Zenfone 11 Ultra. Ce modèle se présente comme une version améliorée et plus grande du Zenfone 11, enrichie de spécifications alléchantes partagées par un utilisateur Reddit sous le pseudonyme de Td3v1l.

Le Zenfone 11 Ultra, accompagné de son emballage, a fait l’objet d’une fuite révélant un design qui capte l’attention. Son dos s’inspire du ROG Phone 8 Pro récemment lancé par ASUS, mais adopte une approche plus sobre.

Le module de caméra, de forme carrée, intègre trois objectifs et un flash LED. Le design arbore des lignes formant la lettre « A » lorsqu’elles sont pivotées de 90 degrés vers la droite, rappelant l’esthétique présente sur les ordinateurs portables ASUS, notamment les Zenbooks.

Les caractéristiques dévoilées positionnent le Zenfone 11 Ultra dans la catégorie des smartphones haut de gamme. L’écran est un AMOLED LTPO FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, produit par Samsung. De plus, il pourrait atteindre 144 Hz pour certains jeux.

Vers une nouvelle ère

La caméra principale serait un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels, complété par une stabilisation optique de type Gimbal, un capteur ultra-large de 13 mégapixels offrant un champ de vision de 120 degrés, et enfin, un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique 3X et stabilisation optique.

Animé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le Zenfone 11 Ultra serait doté d’un stockage UFS 4.0 allant jusqu’à 512 Go et de 16 Go de RAM LPDDR5x. Sa batterie d’une capacité de 5 500 mAh supporterait une charge rapide filaire de 65W et sans fil de 15 W.

ASUS conserverait également des fonctionnalités appréciées du Zenfone 10, telles que la prise casque de 3,5 mm et les haut-parleurs stéréo. Le smartphone serait disponible en cinq coloris : Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green, et Desert Sienna.

Avec les fuites concernant à la fois le Zenfone 11 et le Zenfone 11 Ultra, ASUS semble viser un large éventail de préférences de marché en offrant une version compacte et une version Ultra. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été faite concernant la date de sortie, il est probable, suivant le schéma habituel d’ASUS, que la nouvelle gamme soit annoncée cet été.