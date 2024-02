Leica rejoint Xiaomi pour le lancement mondial des Xiaomi 14 et 14 Pro

Cela devait arriver, mais nous avons enfin la confirmation que la série 14 de Xiaomi sera bientôt commercialisée dans le monde entier. Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro devraient être commercialisés en dehors de la Chine dès le mois prochain, même si la disponibilité du Xiaomi 14 Pro pourrait être limitée.

Xiaomi a annoncé sa collaboration avec Leica, mettant en avant la technologie de la caméra de renom qui équipe ses smartphones haut de gamme. Ce partenariat a été annoncé en 2022 et a abouti au lancement du Xiaomi 12 S Ultra, marquant une étape importante dans le monde de la photographie sur smartphone.

Cette collaboration a permis d’offrir l’aspect authentique et vibrant de Leica, avec des couleurs naturelles, un fort contraste et l’esthétique classique de Leica, ainsi que des fonctions supplémentaires telles que les filigranes et les filtres pour les passionnés de photographie.

Le teaser fait allusion aux débuts possibles du Xiaomi 14 Ultra au MWC 2024, introduisant une technologie de caméra avancée sur le marché mondial.

L’entreprise ayant annoncé son partenariat hier, on peut s’attendre à davantage de développements et d’informations dans les jours à venir.

En annonçant le partenariat, Xiaomi India a publié un message :

Notre partenariat a diligemment créé quelque chose d’extraordinaire en coulisses, prêt à redéfinir les possibilités des caméras des smartphones. Préparez-vous à embarquer dans ce voyage transformateur, car la collaboration entre Xiaomi et Leica en matière d’ingénierie redessine le paysage de la technologie de l’imagerie.

Des smartphones très attendus

Présentés en Chine en octobre dernier, les Xiaomi 14 et 14 Pro sont les smartphones les plus avancés de l’entreprise à ce jour. Ils sont dotés de caméras de pointe, de processeurs puissants, de grands écrans et d’un design élégant.

Plus important encore, leur prix est extrêmement compétitif, puisque le Xiaomi 14 est vendu à partir de 515 €, tandis que le Xiaomi 14 Pro est proposé à 645 €. Bien entendu, ces prix seront ajustés pour le marché international, et nous nous attendons donc à ce que les produits phares de Xiaomi soient légèrement plus chers dans d’autres pays.

Espérons qu’ils seront vendus bien en dessous de la barre des 1 000 €, sinon Xiaomi aura du mal à rivaliser avec d’autres marques populaires en dehors de la Chine.