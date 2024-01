iPhone 16 : une innovation insuffisante pour stimuler les ventes?

L’iPhone 16 ne sera probablement pas disponible avant septembre, mais un nouveau rapport sur le dernier-né d’Apple a déjà soulevé quelques inquiétudes. Un éminent analyste d’Apple prévoit une baisse considérable des livraisons d’iPhone cette année. Un analyste de Barclays a déclaré en janvier que rien d’exceptionnel dans la série iPhone 16 ne permettrait de renverser la tendance à la baisse de la demande.

L’analyste a donc rétrogradé Apple à « sous-pondérer », tandis que Barclays a informé ses clients dans une note de recherche que « nous ne voyons aucune caractéristique ou mise à niveau susceptible de rendre l’iPhone 16 plus attrayant ». Certains ont déclaré que ce commentaire avait fait la différence dans les résultats d’Apple.

Dans un article de blog, Ming-Chi Kuo de TFI International Inc. (TFI) a écrit : « On s’attend à ce qu’Apple ne lance pas de nouveaux modèles d’iPhone avec des changements de conception significatifs et l’écosystème/applications GenAI plus complet/différencié avant 2025 au plus tôt. D’ici là, cela risque de nuire à la dynamique des livraisons d’iPhone et à la croissance de l’écosystème d’Apple ». Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles iOS 18 inclura des fonctions d’IA, si Kuo a raison, Apple n’adoptera pas complètement l’IA dans l’iPhone avant la sortie de la gamme iPhone 17 en 2025.

En outre, Kuo prédit que l’iPhone n’aura pas de bonnes années devant lui. Selon Kuo, « les livraisons de composants semi-conducteurs essentiels » ont déjà diminué de 15 % par rapport à 2023, ce qui laisse présager une baisse des livraisons d’iPhone pour 2024 — y compris la série existante iPhone 15 et l’iPhone 16 plus tard dans l’année — à 200 millions d’unités.

Et Kuo d’ajouter : « Apple pourrait connaître le déclin le plus important parmi les grandes marques mondiales de téléphones portables en 2024 ».

Des défis structurels

Quelle est la raison de cette baisse drastique des livraisons d’iPhone ? Kuo indique que l’iPhone est confronté à des « défis structurels » qui contribueront à la baisse du nombre de livraisons. Ces défis comprennent « l’émergence d’un nouveau paradigme dans la conception des téléphones mobiles haut de gamme » et « le déclin continu des livraisons sur le marché chinois ».

Le « nouveau paradigme » mentionné par Kuo fait référence à l’augmentation des smartphones pliables et des outils d’IA générative. Samsung, OnePlus, Google et Motorola sont tous des acteurs importants dans le domaine des smartphones pliables. Google vante les mérites de l’IA sur ses smartphones Pixel depuis des années, tandis que Samsung se lance à fond dans l’IA sur le Galaxy S24 avec sa nouvelle plateforme Galaxy AI. Et cette poussée de l’IA semble fonctionner. Comme l’écrit Kuo, « Samsung a revu à la hausse les expéditions de la série Galaxy S24 en 2024 de 5 % à 10 %, tandis qu’Apple a revu à la baisse les prévisions d’expéditions de l’iPhone 15 au premier semestre 24″.

En ce qui concerne le déclin en Chine, Kuo explique que la principale raison en est « le retour de Huawei et la préférence croissante des utilisateurs haut de gamme pour les smartphones pliables en tant que premier choix pour le remplacement de leur téléphone ».

Quelques nouveautés attendues

En outre, les modèles d’iPhone 16 non Pro devraient être dotés de 8 Go de mémoire vive lorsqu’ils rejoindront la gamme Pro. Alors que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max passent du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus passeraient du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 6. En outre, le nouveau bouton Capture, qui devrait être utilisé par les clients de la série iPhone 16 pour les aider à commencer à enregistrer des films avec le téléphone, sera disponible sur les quatre modèles d’iPhone 2024.

Il est suggéré que ce bouton soit inclus pour aider les clients à prendre des vidéos spatiales afin qu’ils puissent les visionner en trois dimensions lorsqu’ils portent le casque Vision Pro.