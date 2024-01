ChatGPT s’enrichit : invitez des GPT spécialisés dans vos conversations

OpenAI encourage l’adoption des GPT, des applications tierces alimentées par ses modèles d’IA, en permettant aux utilisateurs de ChatGPT de les invoquer dans n’importe quel chat.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs payants de ChatGPT, l’interface de chatbot IA d’OpenAI, peuvent faire intervenir des GPT dans une conversation en tapant « @ » et en sélectionnant un GPT dans la liste.

Le GPT choisi aura une compréhension de l’ensemble de la conversation, et différents GPT peuvent être « étiquetés » pour différents cas d’utilisation et besoins — sautant dans la conversation avec le contexte des choses qui ont été dites précédemment.

« Cela vous permet d’ajouter des GPT pertinents avec le contexte complet de la conversation », a déclaré OpenAI dans un tweet.

You can now bring GPTs into any conversation in ChatGPT—simply type @ and select the GPT.

This allows you to add relevant GPTs with the full context of the conversation. pic.twitter.com/Pjn5uIy9NF

—OpenAI (@OpenAI) January 30, 2024