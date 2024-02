Xiaomi défiera Samsung avec le Mix Fold 4 : une sortie mondiale attendue en 2024

Bien que le Galaxy Z Fold 5 soit encore un smartphone phare fortement plébiscité sur le marché des smartphones pliables, les rumeurs tourbillonnent déjà à propos du futur Galaxy Z Fold 6.

Nous avons déjà entendu dire que Samsung devrait fabriquer un Galaxy Z Fold moins cher, cédant ainsi à la pression de la concurrence chinoise comme OPPO, OnePlus, Xiaomi, Huawei et Honor et de leurs smartphones pliables qui offrent des designs plus minces et plus compacts et de meilleures spécifications.

Alors, plongeons plus profondément dans ce sur quoi la concurrence Xiaomi travaille exactement en 2024.

La dernière fois que nous avons prêté attention au Xiaomi Mix Fold 4 — successeur de trois smartphones pliables de type livre — c’était en fin d’année dernière. À l’époque, les rumeurs affirmaient que ce smartphone pliable à venir pourrait être le tout premier smartphone Mix Fold avec une variante mondiale.

Le même rapport d’octobre 2023 indiquait que, parmi d’autres numéros de modèle et de série ayant fait l’objet d’une fuite, il y avait un mystérieux numéro 2405. Si on suppose que 24 signifie 2024 et que 05 signifie mai, cela pourrait signifier qu’une première mondiale pour le Mix Fold 4 est en préparation pour mai 2024.

Une annonce dans la seconde moitié de 2024

Aujourd’hui, il y a de nouvelles fuites concernant la quatrième itération pliable de Xiaomi, comme le rapporte Gizmochina. Le tout nouveau paquet de rumeurs indique qu’une potentielle annonce en mai 2024 est en effet probable, mais il y a des affirmations selon lesquelles le smartphone pliable pourrait être dévoilé plus tard — quelque part dans la seconde moitié de 2024.

De plus, la rumeur fait état de caractéristiques techniques rares : le Mix Fold 4 serait équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3 et devrait être livré avec HyperOS. On s’attend également à ce qu’il prenne en charge la connectivité satellite bidirectionnelle.

En parlant de connectivité par satellite, l’autre appareil pliable à venir de Xiaomi — le Mi Mix Flip à clapet — pourrait également la prendre en charge, comme le suggèrent de nombreux rapports. La date de sortie du concurrent du Galaxy Z Flip reste incertaine pour le moment.