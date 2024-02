Microsoft Edge vole vos données à Google Chrome

Microsoft Edge arrache de plus en plus agressivement vos onglets ouverts à Google Chrome pour tenter de vous faire changer de navigateur. Le nouveau Microsoft Edge s’est avéré être un bon navigateur depuis sa sortie en 2020, mais Microsoft n’a jamais cessé de pousser agressivement Edge sur les navigateurs concurrents, principalement Chrome.

Google et Microsoft sont en désaccord sur ce sujet depuis des années ; Microsoft a même temporairement caché les options du navigateur par défaut de Windows 11.

The Verge a rapporté qu’après la mise à jour d’un ordinateur Windows, Microsoft Edge se lançait instantanément et affichait tous les onglets ouverts dans Google Chrome sur le même appareil. Et ce, même si Edge n’a jamais demandé à synchroniser ses données avec Chrome et qu’il n’a jamais été utilisé sur cet ordinateur. La même chose s’est produite sur un autre ordinateur après une mise à jour et une restauration du système. Une autre stratégie utilisée par Microsoft, qui commence à être remarquée cette semaine, consiste à demander à Edge de copier tous vos onglets ouverts depuis Google Chrome afin que vous puissiez reprendre votre navigation là où vous l’avez laissée si vous vous retrouvez dans Edge.

Avec les dernières mises à jour de Windows, Microsoft semble utiliser davantage une fonctionnalité déjà existante qui transfère les données de Chrome vers Edge à chaque fois que le navigateur est utilisé.

Les utilisateurs de Microsoft Edge peuvent « importer les données du navigateur à chaque lancement ». Bien que les utilisateurs puissent désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de Edge ( edge://settings/profiles/importBrowsingData ), Microsoft les oblige désormais à l’activer à la suite des mises à jour de Windows.

Zach Edwards sur Twitter/X a découvert que, lors de la configuration post-mise à jour, Windows a ajouté une nouvelle option activée par défaut, qui est décrite comme suit : « Avec votre confirmation, Microsoft Edge va régulièrement intégrer des données provenant d’autres navigateurs disponibles sur votre appareil Windows. Ces données incluent vos favoris, votre historique de navigation, vos cookies, vos données de remplissage automatique, vos extensions, vos paramètres et d’autres données de navigation. »

I installed the latest Windows 11 update (KB5034204) and it rebooted and automatically opened Microsoft Edge with all the Chrome tabs I had open before installing the update 😲 couldn’t believe my eyes. Anyone else had this?

— Tom Warren (@tomwarren) January 24, 2024