Microsoft atteint un record de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Microsoft a brièvement dépassé les 3 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire mercredi, ce qui en fait la deuxième entreprise mondiale en termes de valeur de marché, derrière Apple Inc.

Depuis le début de l’année, les géants de la technologie se disputent la première place, le fabricant de l’iPhone ayant temporairement cédé sa place à l’entreprise de Washington le 12 janvier.

Les actions de Microsoft ont grimpé de plus de 1 % et atteint un niveau record de 405,15 dollars, les investisseurs se ralliant à l’expansion de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Selon CNBC, les actions auraient augmenté de plus de 7 % depuis le début de l’année. Apple est devenue la première entreprise à atteindre les 3 000 milliards de dollars l’année dernière, ses actions ayant clôturé à 193,97 dollars en juin.

Au début du mois, Microsoft a annoncé le lancement de son nouvel abonnement premium Copilot Pro et l’élargissement de son offre Copilot pour Microsoft 365 aux entreprises de toutes tailles. Ces développements représentent une étape importante dans l’engagement à intégrer des capacités d’IA avancées dans le travail quotidien et la vie personnelle.

L’entreprise construit également sa propre puce d’IA personnalisée qui peut être utilisée pour former de Large Language Model dans le but de réduire les coûts et la dépendance à l’égard de NVIDIA, le principal fournisseur de puces d’IA.

Microsoft augmente ses investissements dans l’IA

Soutenue par son investissement dans OpenAI, derrière ChatGPT, elle est largement considérée comme un chef de file dans la compétition pour la suprématie de l’IA générative, aux côtés d’autres entreprises telles qu’Alphabet, Amazon, Oracle et Meta.

Cependant, il y a eu des répercussions. L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) et la Commission européenne examinent actuellement si l’investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI est susceptible d’être réexaminé en vertu des règles de l’UE en matière de fusions.

« La Commission européenne vérifie si l’investissement de Microsoft dans OpenAI peut faire l’objet d’un examen au titre du règlement européen sur les concentrations », a déclaré la Commission dans un communiqué le 9 janvier.