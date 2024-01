Copilot Pro : la nouvelle ère de l’IA dans Microsoft 365 et Office

Microsoft étend à nouveau l’intégration de l’IA, permettant à chacun de s’abonner à un nouveau service appelé Copilot Pro, qui sera utilisé dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Cela signifie que vous pouvez faire des choses comme générer des diaporamas complets dans PowerPoint avec seulement quelques mots tapés dans le chatbot.

L’intégration de l’IA générative dans les applications Office était une idée intéressante lorsqu’elle a été annoncée l’année dernière, mais jusqu’à présent, elle n’était disponible que pour les comptes d’entreprise dans le cadre de Copilot dans Microsoft 365. Désormais, cette option est disponible pour tous les clients de Microsoft 365 et d’Office, mais elle ne sera pas gratuite.

Suivant le schéma de tarification de ChatGPT Plus, Copilot Pro vous coûtera 20 dollars par mois. Le prix de l’abonnement vous donnera également un accès prioritaire et une personnalisation depuis Copilot GPT Builder. Copilot Pro pour les applications Microsoft fonctionne sur les PC Windows, les Mac et les iPad. La prise en charge de l’iPhone et d’Android est prévue pour le mois prochain.

Les abonnés bénéficieront de résultats plus rapides et auront le choix entre plusieurs modèles d’IA, dont le puissant GPT-4 Turbo d’OpenAI. Copilot GPT Builder vous permet de créer des GPT Copilot qui fournissent des résultats optimisés pour des sujets particuliers, tels que le fitness, la cuisine et les voyages. Cela ressemble beaucoup à l’éditeur GPT d’OpenAI pour les abonnés ChatGPT Plus et Enterprise.

Avec Copilot Pro, l’IA peut vous aider à traiter l’e-mail, le document ou la feuille de calcul que vous avez ouvert en créant des résumés, en rédigeant des réponses et en analysant des données. La suppression des étapes supplémentaires de copier-coller de texte entre les applications et l’IA devrait vous faire gagner du temps et pourrait augmenter votre utilisation.

Copilot Pro inclut également la création d’images IA améliorée basée sur Dall-E 3, avec jusqu’à 100 boosters pour une création plus rapide, des images plus détaillées et une option pour le format paysage.

L’utilisation de Copilot reste gratuite sous Windows et inclut les protections et valeurs fondamentales de l’IA de Microsoft. La protection des données commerciales empêche l’utilisation de vos données à des fins de formation et ne sauvegarde pas les prompts.

Pour ceux qui l’ignorent, Microsoft Copilot est le nouveau nom du chatbot de texte génératif initialement appelé Bing Chat, tandis que Bing Image Creator s’appelle désormais Microsoft Designer. La prise en charge de Copilot va continuer à se développer et Microsoft va même ajouter une touche Copilot personnalisée aux claviers Windows.

Si vous souhaitez bénéficier de la vitesse, de la facilité d’utilisation et de la flexibilité de Copilot Pro, et que le prix de 20 dollars par mois ne vous semble pas trop élevé, vous pouvez vous abonner sur la boutique en ligne de Microsoft.

Trois versions de Copilot

Microsoft destine ce nouvel abonnement Copilot Pro à ses utilisateurs expérimentés de Copilot, de la même manière qu’OpenAI propose son propre abonnement à ChatGPT avec un accès prioritaire et les modèles les plus récents.

Ces fonctionnalités de Copilot Pro sont probablement tentantes pour les utilisateurs intensifs, mais vous devrez également vous abonner à Microsoft 365 Personnel ou Famille pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Copilot liées à Office sur le Web et dans les applications Office. Toutes ces fonctionnalités Copilot Pro seront également disponibles sur le Web, dans les applications Windows ou Mac, et sur mobile. D’autres fonctionnalités de Copilot Pro sont également prévues, à l’instar de Copilot (anciennement Bing Chat) que Microsoft n’a cessé d’améliorer au cours de l’année écoulée.

Microsoft propose désormais trois versions différentes de Copilot. Il y a la version normale, disponible gratuitement pour les particuliers et les entreprises, qui est essentiellement un chatbot analogue à ChatGPT. Ensuite, il y a la nouvelle option Copilot Pro qui est lancée aujourd’hui pour les consommateurs pour une prime de 20 dollars par mois, offrant des fonctionnalités Copilot alimentées par l’IA dans les applications Office et ailleurs. Microsoft propose également le même abonnement premium avec davantage de fonctionnalités aux entreprises sous la forme de Copilot for Microsoft 365 à un prix de 30 dollars par utilisateur et par mois.