Coupes budgétaires chez eBay : suppression de 1 000 postes en 2024

eBay est devenu le dernier géant de la technologie à annoncer des licenciements massifs au cours du premier mois de l’année 2024.

Le marché en ligne a confirmé cette semaine qu’il prévoyait de réduire ses effectifs d’environ 1 000 personnes — ce qui équivaut à environ 9 % de sa main-d’œuvre à temps plein — afin de « mieux positionner eBay pour une croissance durable à long terme ». En outre, l’entreprise confirme que les contrats au sein de sa main-d’œuvre suppléante seront également « réduits ».

Dans une note envoyée aux employés, le président-directeur général de l’entreprise californienne, Jamie Iannone, a exposé sa stratégie à long terme et confirmé que les changements opérés au cours des trois dernières années ont entraîné « une augmentation de la satisfaction des clients et une amélioration significative de notre croissance ».

Toutefois, Iannone poursuit en évoquant la nécessité de disposer d’une main-d’œuvre plus optimisée qui permettra de prendre des décisions plus rapidement et d’être plus « agile ».

Iannone reconnaît également les pressions externes auxquelles l’entreprise est confrontée, telles que l’environnement macroéconomique difficile, avant d’admettre que si eBay estime que sa stratégie actuelle est correcte, ses « effectifs et dépenses globaux ont dépassé la croissance de l’entreprise ».

De réelles difficultés

« Pour y remédier, nous mettons en œuvre des changements organisationnels qui alignent et consolident certaines équipes afin d’améliorer l’expérience de bout en bout et de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier », a déclaré Iannone.

Fondé en 1995, eBay vaut aujourd’hui plus de 21 milliards de dollars. Le site de vente aux enchères en ligne avait prévu que le chiffre d’affaires et le bénéfice du quatrième trimestre 2023 seraient inférieurs aux estimations de Wall Street.

L’intensification de la concurrence d’entreprises telles qu’Amazon et la réduction des dépenses de consommation dans les économies développées en raison des pressions inflationnistes ont pesé sur les résultats d’eBay.

Un début d’année 2024 difficile pour les géants de la technologie

L’industrie technologique continue de procéder à des coupes sombres dans ses effectifs après une année 2023 que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a qualifiée d’« année de l’efficacité ».

Rien qu’au cours des premières semaines de 2024, le secteur de la technologie a connu plus de 13 000 suppressions d’emplois dans 72 entreprises technologiques différentes, selon layoffs.fyi. Ce chiffre fait suite à plus de 260 000 suppressions d’emplois dans plus de 1 100 entreprises du secteur en 2023 et à 165 000 licenciements en 2022.

En début de semaine, TikTok a annoncé la suppression de 60 de ses effectifs aux États-Unis, tandis que Google et Discord ont également annoncé des licenciements massifs au cours du premier mois de l’année.