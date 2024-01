IAMF : la révolution audio 3D de Samsung et Google arrive en 2024

En novembre dernier, Samsung a annoncé qu’elle collaborait avec Google pour développer une nouvelle technologie audio spatiale 3D appelée Immersive Audio Model and Formats (IAMF). La société vient de confirmer que le format audio sera déployé dans le courant de l’année pour les téléviseurs, les barres de son, etc.

Lors du CES 2024, Samsung s’est entretenu avec des professionnels de l’industrie au sujet de ses projets concernant l’IAMF. Selon Chris Chinnock d’Insight Media, la société a confirmé que le format audio 3D commencerait à être déployé dans le courant de l’année. En outre, YouTube devrait également commencer à diffuser du contenu prenant en charge l’IAMF dans le courant de l’année.

Alors que les systèmes de son surround 5.1 et 7.1 traditionnels expriment les sons horizontalement, Dolby Atmos permet de diriger le son vers le haut et de le faire rebondir sur le plafond pour une expérience plus immersive et plus réaliste, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est devenu de plus en plus populaire dans les salles de cinéma. Les produits audio de maison prennent également en charge Dolby Atmos, y compris pratiquement tous les smartphones Samsung Galaxy lancés après 2018, mais sa nature propriétaire entraîne des coûts supplémentaires pour tout produit certifié pour Dolby Atmos.

C’est là que l’IAMF entre en jeu. Contrairement au Dolby Atmos, vous n’aurez pas besoin de dépenser de l’argent pour acheter un nouvel équipement de type Atmos.

Ce format open source fonctionnera sur les téléviseurs de la génération précédente et les anciens systèmes audio après une mise à jour du micrologiciel, mais on ne sait pas jusqu’où ira la prise en charge. On ne sait pas non plus si la marque IAMF sera conservée ou si le géant de la technologie trouvera un nom plus accrocheur d’ici là.

Il fait tout gratuitement !

Quoi qu’il en soit, il fait tout ce que Dolby Atmos peut faire, notamment diffuser le son horizontalement et verticalement, tout en ajoutant des fonctionnalités telles que l’analyse basée sur l’IA pour une détection plus précise de l’endroit d’où provient le son dans une scène. Elle peut également accentuer certains éléments audio, tels que les dialogues dans les films, les jeux et d’autres médias, pour plus de clarté et de flexibilité.

Lorsque YouTube mettra en place la prise en charge de l’IAMF, le format audio 3D pourrait ne pas fonctionner sur le Web. Étant donné que des navigateurs comme Chrome ne prennent en charge que la sortie stéréo, il est possible que l’IAMF soit limité aux smartphones et aux téléviseurs.