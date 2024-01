Palworld, le succès instantané de 2024 : 7 millions de ventes en 5 jours

Palworld continue d’être le succès surprise de 2024 avec sa dernière annonce de 7 millions d’exemplaires vendus en 5 jours.

Auparavant, le développeur Pocketpair avait annoncé que le titre — un jeu de survie en ligne en monde ouvert décrit par les fans comme « Pokémon avec des armes » — s’était vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en 3 jours.

Le jeu a été lancé le 19 janvier et s’est hissé au sommet de la liste des jeux les plus vendus sur Steam. Il s’est hissé à la deuxième place du classement de tous les joueurs simultanés sur Steam, derrière PUBG. Le jeu est également disponible sur Windows PC via Game Pass et sur Xbox.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team’s expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4 — Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

Il s’agit d’un jeu d’artisanat de survie en monde ouvert pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs et proposant plus de 100 types de compagnons. Vous capturez, entraînez, combattez ou mettez vos créatures au travail. Le jeu a connu quelques interruptions au cours du week-end en raison de la demande, et Pocketpair a rencontré Epic Games pour résoudre les problèmes.

Pocketpair a travaillé sur le jeu pendant plus de trois ans, et il s’avère qu’il s’agit d’un jeu de survie assez profond. Vous commencez par frapper de jolis poulets en forme de boule à mains nues, puis vous passez à des armes bien plus performantes.

D’après les données de vente de Steam, environ 36 % des joueurs viennent de Chine, 21 % des États-Unis et seulement 2,5 % du Japon, pays d’origine de Pokémon. Simon Carless de GameDiscoverCo a noté que les données de Steam montrent également une forte corrélation entre les joueurs de Palworld et ceux qui ont joué à Monster Hunter : World, Elden Ring et Risk of Rain 2.

Une belle feuille de route

Pocketpair a déclaré que la feuille de route de l’accès anticipé comprend des mises à jour avec des fonctionnalités telles que le joueur contre joueur, les boss de raid (avec le contenu de fin de jeu), Pal Arena (PvP pour les Pals), le crossplay Xbox-Steam, les améliorations des fonctionnalités Xbox, les transferts et migrations de serveurs, les améliorations du système de construction et les nouvelles îles, les boss, les Pals et la technologie.

L’entreprise a également indiqué qu’elle avait identifié de nombreux bugs et qu’elle y travaillait.

Étant donné que le jeu ressemble tellement à Pokémon, beaucoup se demandent si Nintendo ou la Pokémon Company vont intenter un procès. En effet, il a fallu environ 3 jours à des moddeurs pour proposer un mod incluant des personnages de Pokémon.