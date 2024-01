Google Pixel 8a : un pas en avant avec des vitesses de charge accrues

La série phare Pixel est cool, mais on oublie souvent que ce sont les Pixel 3a/XL et 4a qui ont ramené la marque Pixel d’entre les morts. La série A a brillamment fonctionné pour Google au cours des 3 dernières années, et cette année ne devrait pas être différente. Dans une mode typique de Google, les rendus du Pixel 8a ont fuité l’année dernière, et alors que nous nous rapprochons du lancement en mai, l’emballage du smartphone a été divulgué.

La fuite du rendu du Pixel 9 Pro plus tôt dans la journée est maintenant suivie par la fuite de la boîte du Pixel 8a. Les fuites de l’année dernière suggéraient un facteur de forme plus petit et divulguaient la variante de couleur Bay du Pixel 8a, mais c’est tout ce que nous savions, jusqu’à aujourd’hui. La fuite de l’emballage provient d’un groupe Facebook Pixel basé au Vietnam, suggérant que la série A recevra une mise à niveau bien nécessaire sous la forme d’une vitesse de charge.

Les détails au dos de l’emballage mentionnent explicitement les vitesses de charge « acceptées » à partir d’un adaptateur, c’est-à-dire 7,5 – 27W. L’emballage appartient à un Pixel 8a de couleur noire avec le numéro de modèle imprimé G6GPR.

18W -> 27W is a nice upgrade! Should sell if priced the same as 7a. Blue variant >> pic.twitter.com/9DfawWKuxx — Abubakar Mohammed 🇵🇸 (@imdabubakar) January 24, 2024

Outre les vitesses de charge améliorées, la fuite n’est pas surprenante puisque toutes les couleurs de Pixel 8a ont fuité avant 2024.

Jusqu’à présent, la série « A » ne supportait qu’une charge de 18 W, ce qui était lent. Bien que la charge de 27 W ne battra pas d’autres appareils de milieu de gamme avec des vitesses de charge follement rapides de 60 W — 100 W, c’est néanmoins une amélioration.

Disponible en 3 coloris

Le Pixel 8a pourrait arriver en trois coloris, à savoir Obsidian Black, Porcelain et Bay. Le smartphone sera un appareil de milieu de gamme et pourrait coûter le même prix que le Pixel 7 a, c’est-à-dire 509 euros. Il sera doté du Tensor G3 et pourrait être proposé en deux variantes de stockage — 8/128 Go et 8/256 Go.

Que pensez-vous du Pixel 8a ? Trouvez-vous que les Pixel A ont un meilleur rapport qualité-prix que les Pixel phares ?