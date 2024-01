Google Messages innovant : ajout imminent de légendes pour les médias

Google Messages, avec son milliard d’utilisateurs actifs, est la force motrice de la popularité de RCS (Rich Communication Services) sur Android. L’application reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour pour continuer à innover. Le dernier scoop en date ? Une potentielle fonction de sous-titrage des images dans Google Messages en préparation.

La source AssembleDebug sur X, relayée par Android Police, est tombée sur un flag qui fait allusion à la prise en charge des légendes pour les médias dans RCS sur Google Messages, ce qui suggère un développement en cours. Bien que la date de sortie exacte soit encore confidentielle, elle sera proposée lors d’une prochaine mise à jour de l’application.

Google Messages will properly support images with text in RCS chats

Currently the text and images both are sent separately. The new change will send both images and text (as caption), text will appear at the bottom of images. #Google #Android pic.twitter.com/oHCQuQfOk7

—AssembleDebug (@AssembleDebug) January 20, 2024