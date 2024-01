Vers l’énergie nucléaire dans les datacenters : Microsoft lance un projet de réacteurs modulaires

Recruter un chef de projet pour créer des réacteurs atomiques à petite échelle, appelés Small Modular Reactors (SMR), n’est pas une tâche aisée, mais c’est ce qu’a fait Microsoft.

Archana « Archie » Manoharan a été sélectionnée pour ce poste prestigieux. Manoharan travaille dans le secteur de l’énergie depuis plus de 15 ans, dernièrement en tant que directrice de la stratégie et des programmes nucléaires chez Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC), une entreprise qui développe des technologies pour les réacteurs micro-modulaires (MMR). Manoharan a confirmé sur LinkedIn qu’elle avait pris ses nouvelles fonctions chez Microsoft.

Manoharan était chargée de la stratégie nucléaire à long terme d’USNC et des relations significatives avec les parties prenantes pour les déploiements MMR de l’entreprise. Elle a également dirigé les efforts de l’USNC en matière d’application du programme de prêt du ministère de l’énergie (DOE), et Microsoft bénéficiera probablement de ses connaissances dans ce domaine également.

Cette décision fait suite à la nomination d’Erin Henderson au poste de directrice de l’accélération du développement nucléaire chez Microsoft la semaine dernière. Il s’agit d’une vétérante du secteur de l’énergie qui arrive chez Microsoft après avoir travaillé pour la Tennessee Valley Authority, une société d’électricité, où elle a occupé le poste de directrice générale des projets de transmission.

Microsoft et d’autres acteurs du secteur des datacenters s’intéressent à l’énergie nucléaire pour plusieurs raisons importantes. D’une part, ils doivent se détourner des combustibles fossiles pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone ; d’autre part, le coût élevé des datacenters, leur utilisation intensive et leur forte consommation d’énergie augmentent en raison de la nécessité de disposer d’un matériel plus puissant pour répondre aux exigences du traitement de l’intelligence artificielle.

Les réacteurs peuvent être préfabriqués et installés sur les sites des datacenters après leur transport

Les petits réacteurs modulaires (MMR) sont intéressants pour le géant de Redmond en raison de leur petite taille (jusqu’à 300 MW de puissance) et de leur conception modulaire. Ces réacteurs peuvent également être installés sur les sites des datacenters en y étant transportés et préfabriqués, ce qui réduit les coûts de construction par rapport aux réacteurs à fission à grande échelle qui alimentent des régions ou des villes entières.

Microsoft a une vision à long terme. L’année dernière, elle a conclu un accord d’achat avec la société Helion Energy, basée à Washington, avec l’objectif ambitieux de construire la première centrale à fusion nucléaire de l’histoire.