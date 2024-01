La guerre des puces : la chine menace de riposte aux restrictions américaines

Invoquant des risques pour la sécurité nationale, les États-Unis ont déployé des efforts considérables pour empêcher ou au moins limiter l’accès de la Chine aux processeurs avancés utilisés pour l’IA et les applications de calcul à haute performance (HPC).

La Chine n’est pas satisfaite que les États-Unis aient pu convaincre le gouvernement néerlandais de cesser d’envoyer à la Chine des équipements de lithographie sophistiqués de la société ASML et de lui en donner l’accès. La société ASML, située aux Pays-Bas, fournit aux principaux fabricants de puces du monde la capacité de produire en masse des motifs sur le silicium et des technologies avancées de fabrication de puces, ce qui contribue à réduire la taille des puces informatiques.

Dans une récente interview accordée à NRC, un journal néerlandais, Tan Jian, ambassadeur de Chine aux Pays-Bas, a évoqué les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis au sujet des technologies de pointe en matière de fabrication de puces. Tan Jian a déclaré que la Chine « pourrait réagir » à la tentative des États-Unis de lui couper l’accès aux outils avancés de fabrication de puces, mais il a ajouté qu’il espérait que cet effort n’affecterait pas les relations de la Chine avec l’Union européenne.

Tan Jian prévient : « Si les Américains nous traitent de manière hégémonique, nous réagirons, bien sûr, mais nos relations avec l’Union européenne ne devraient pas en être affectées ».

La Chine estime que cette position du gouvernement américain n’a rien à voir avec la puce, mais qu’il s’agit d’une stratégie visant à freiner la croissance technologique et économique chinoise.

« Les États-Unis ont poussé beaucoup trop loin leur conception de la sécurité »

Selon Tan Jian, « les États-Unis ont beaucoup trop élargi leur conception de la sécurité, y compris à des choses qui n’ont rien à voir avec les risques militaires », a déclaré l’ambassadeur. « Et ils font pression sur leurs alliés pour qu’ils fassent de même. Les États-Unis nous accusent souvent de menacer la diplomatie, mais ce n’est qu’une menace. Nous reconnaissons que de nombreux pays européens ont des liens étroits avec les États-Unis, mais l’Europe est l’Europe, un acteur majeur dans le monde ».

ASML a déclaré au début du mois qu’elle n’expédierait plus certaines de ses machines en Chine, et les expéditions ont été annulées. Cette décision a été prise après que le gouvernement néerlandais a partiellement annulé les licences d’exportation de l’équipement de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) le plus sophistiqué de l’entreprise, qui peut être utilisé pour créer des puces. On pense que l’administration américaine a eu un impact sur la décision.