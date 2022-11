Google et Microsoft augmentent la part des énergies renouvelables dans leurs datacenters

Google et Microsoft ont tous deux investi dans d’importants contrats d’énergie renouvelable pour alimenter leurs datacenters (centres de données). Selon The Register, Google a signé un contrat d’achat d’électricité de 100 MW sur 12 ans avec un projet écossais d’éoliennes en mer appelé « Moray West », dans la région relativement isolée de Moray Firth en Écosse.

La coentreprise est détenue par EDP Renewables et la société française Engie, et le géant de la recherche obtiendra 5 TWh d’énergie verte du parc éolien offshore de 882 MW, à partir de 2025, qui seront utilisés pour alimenter sa région Google Cloud UK.

Microsoft a également signé son propre contrat d’achat d’électricité (CAE) en Irlande, qui couvre plus de 900 MW de nouvelle électricité renouvelable, et en a fait l’annonce sur son blog European Cloud Features.

Certaines sources ont indiqué qu’il s’agira notamment d’un accord avec la société norvégienne Statkraft et la société irlandaise Energia Group, Power Capital Renewable Energy, qui permettra au géant de la technologie d’obtenir plus de 366 MW d’énergie propre dans le cadre de ce nouvel accord.

Les deux entreprises ont de grands objectifs de durabilité à atteindre à l’horizon. Le type de centres de données hyperscale que les deux entreprises dominent, avec Amazon Web Services (AWS), a une empreinte environnementale colossale.

Pourquoi investissent-ils ?

Selon une étude indépendante de l’IEA, les centres de données consomment environ 1 % de toute l’électricité consommée dans le monde. D’ici 2025, Microsoft a pour objectif de passer à un approvisionnement à 100 % en énergies renouvelables et, d’ici 2030, de faire correspondre 100 % de sa consommation d’électricité à des achats d’énergie sans émission de carbone.

Matt Brittin, président de Google EMEA, a déclaré que son entreprise avait pour objectif « de fonctionner entièrement avec de l’énergie sans carbone d’ici 2030 » et que « au Royaume-Uni, nous fonctionnerons avec une énergie sans carbone à 90 % ou presque en 2025 ». Selon Google, grâce à ce dernier accord, la région « cloud » du Royaume-Uni rejoindra 6 autres régions — dont la Finlande, l’Iowa, Montréal, l’Espagne et Toronto — qui fonctionneront avec une énergie sans carbone à 90 % ou presque à partir de 2025.

Matt Brittin a publié une déclaration dans laquelle il reconnaît les préoccupations croissantes des particuliers au Royaume-Uni et en Europe concernant le changement climatique et la sécurité énergétique. « Nous partageons ces préoccupations et pensons que la technologie est un élément important de la solution, à la fois en réduisant nos propres émissions et en aidant les autres à réduire les leurs », a-t-il déclaré.