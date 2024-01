Art Selfie 2 de Google : une nouvelle façon de réinventer vos selfies en style artistique

Si vos photos de profil sur les réseaux sociaux ont besoin d’un rafraîchissement de 2024, Google vient de lancer un nouvel outil alimenté par l’IA pour vous aider à concocter des selfies avec une touche historique. Lancée en 2018, Art Selfie, permettait aux gens d’utiliser leurs photos pour trouver leur doppelgänger artistique. Google lance aujourd’hui une suite à cette appli qui transformera vos selfies en œuvres d’art célèbres.

Dans un article de blog, Google a annoncé le déploiement d’une nouvelle application baptisée Art Selfie 2. Cette nouvelle application tire parti de l’IA générative pour prendre votre photo et la réimaginer dans différents styles artistiques.

La firme de Mountain View indique que l’application propose plus de 25 styles artistiques différents, et que d’autres seront ajoutés à l’avenir. Certains de ces styles artistiques sont basés sur des œuvres d’artistes tels que Claude Monet, Johannes Vermeer, Pierre-Auguste Renoir, etc.

En plus de transformer vos selfies en œuvres d’art, l’application permet également d’en apprendre davantage sur ces styles artistiques. Google explique que lorsque votre image est générée, des informations sur le style vous sont présentées. Une option « en savoir plus » vous permet également d’en savoir plus sur les mouvements artistiques, les périodes historiques et les lieux qui ont inspiré le style.

Vous n’êtes pas satisfait des résultats ? Vous pouvez appuyer sur le bouton d’actualisation dans le coin supérieur droit pour générer une nouvelle version. Une fois que l’application a réussi, vous pouvez partager l’image directement sur les réseaux sociaux ou la télécharger dans votre pellicule d’appareils photo.

Disponible dès maintenant

Google a également indiqué qu’il étendait la disponibilité d’Art Remix à d’autres pays. Cette application utilise également l’IA générative, mais elle vous présente des œuvres d’art et vous met au défi de les modifier à l’aide de prompts de l’IA.

Art Selfie 2 et Art Remix sont tous deux disponibles dès maintenant. Art Selfie 2 se trouve dans l’application Google Arts & Culture sur Android et iOS, sous l’onglet Play. Art Remix, quant à lui, se trouve dans l’onglet Play du site et de l’application Google Arts & Culture.

Malheureusement, Art Selfie 2 n’est pas encore disponible pour vos animaux de compagnie, l’application Arts & Culture ne vous offrant que l’option Art Selfie originale (dans la section Portraits d’animaux de compagnie) pour vous aider à trouver l’image parfaite de votre chat dans l’histoire de l’art.