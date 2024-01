Microsoft met à disposition gratuitement Reading Coach, un outil d’IA pour l’apprentissage de lecture

Microsoft a annoncé qu’elle mettait gratuitement à disposition son dernier outil d’IA, et que tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft. Reading Coach est un outil de lecture, de prononciation et de fluidité basé sur l’IA générative, qui offre aux enseignants et aux apprenants une expérience d’apprentissage puissante et attrayante.

Cet accélérateur d’apprentissage s’adapte à tous les âges de lecture et fournit un retour d’information et des objectifs d’apprentissage personnalisés pour chaque élève en fonction de ses besoins.

Microsoft affirme que la capacité à lire couramment contribue de manière significative à la probabilité qu’un élève obtienne son diplôme de fin d’études secondaires et trouve un bon emploi. Cependant, à l’ère de la technologie, forcer un élève à mettre un livre entre ses mains n’est peut-être pas la meilleure approche.

Reading Coach transforme ce qui peut souvent être une expérience d’apprentissage décourageante et stressante en une expérience dynamique et agréable grâce à l’utilisation d’histoires générées par l’IA qui sont affectées par les choix personnels que chaque élève fait pour faire progresser l’histoire.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, l’IA reconnaît les mots que l’élève peut trouver particulièrement difficiles à prononcer et lui fournit un retour instantané pour améliorer ses capacités tout en donnant à ses éducateurs un aperçu de ses progrès.

Disponible sur le Web et en application Windows

Le contenu de chaque histoire est constamment modéré afin d’offrir à chaque élève une expérience d’apprentissage sûre et adaptée à son âge. En cours de route, les élèves débloqueront des badges de progression, des paramètres supplémentaires pour leurs histoires et des personnages additionnels qui pourront se joindre à leur parcours d’apprentissage personnel.

L’application sera disponible à la fois sur le Web et en tant qu’application Windows pour toute personne disposant d’un compte Microsoft. De futures mises à jour devraient permettre l’intégration avec d’autres services de gestion de l’apprentissage (LMS), notamment Canvas.

Le lancement de Reading Coach s’accompagne d’une extension de la disponibilité de Copilot pour Microsoft 365 et Loop. Le 1er janvier 2024, Copilot a été mis en vente pour les établissements d’enseignement avec 365, dans le cadre des extensions de Copilot de Microsoft pour les publics éducatifs.