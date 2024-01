Le succès surprenant de Palworld : un monde ouvert aux frontières de l’IA

Palworld a été lancé en accès anticipé sur PC et Xbox Series X|S le vendredi 19 janvier. Le succès époustouflant du premier weekend de Palworld — le développeur Pocketpair ayant déclaré à un moment donné que le jeu se vendait à 86 000 exemplaires par heure et qu’il était sur le point d’atteindre les 5 millions de ventes en trois jours, selon Gamesindustry.biz — a certainement incité l’industrie du jeu à s’intéresser à ce petit succès indépendant.

Selon SteamDB, plus tôt dans la journée du 22 janvier, le jeu a atteint un pic historique de plus de 1,5 million de joueurs simultanés sur PC uniquement.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!

Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.

Thank you everyone for playing Palworld!

Please leave a review if you’ve been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc

—Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024